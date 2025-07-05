Найрідкісніша подія Всесвіту: вчені випадково спостерігали практично неможливе явище

У 2019 році фізики з проєкту XENON Collaboration стали свідками незвичайної події під час моніторингу атомної активності в лабораторному експерименті, призначеному для виявлення темної матерії. Вони помітили, що один з атомів ксенону несподівано розпався, попри те, що період напіврозпаду цього атому становить 18 мільярдів трильйонів років.

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Дослідження проводилося в межах проєкту, в якому використовували детектор, що містить близько двох тонн рідкого ксенону, пише IFLScience.

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Упродовж 177 днів вчені зафіксували дев'ять випадків розпаду ксенону-124, період напіврозпаду якого, за оцінками, становить 18 мільярдів трильйонів років, що робить його найдовшим періодом напіврозпаду, який коли-небудь вимірювався безпосередньо.

"Це більше ніж у трильйон разів перевищує вік Всесвіту", — зазначили дослідники, наголосивши на тому, наскільки статистично малоймовірним є спостереження такого розпаду в реальному часі. Проте величезна кількість атомів — близько 10 000 трильйонів — зробила це достатньо ймовірним, щоб спостерігати кілька випадків впродовж декількох місяців

Поняття "період напіврозпаду" означає час, необхідний для того, щоб половина певної кількості радіоактивного ізотопу перетворилася на інший елемент. У найбільш відомих сценаріях, таких як ядерна зброя або медичне лікування, ці перетворення відбуваються швидко.

Проте є протилежні випадки, наприклад, уран-238 має період напіврозпаду близько 4,5 мільярдів років, що вже довше за нинішній вік Землі. Але порівняно з ксеноном-124 уран розпадається швидко — період напіврозпаду ксенону в чотири трильйони разів довший.

Іншими словами, якщо уран є повільним, то ксенон-124 практично заморожений у часі. Проте, за наявності достатньої кількості атомів, навіть надзвичайно рідкісні події можуть траплятися час від часу, створюючи вимірювані ефекти, такі як короткі спалахи рентгенівського випромінювання або вивільнення електронів.

Проте не всі частинки можна так легко відстежувати. Наприклад, фізики давно припускають, що протони можуть розпадатися, але ніхто цього ніколи не бачив. Якщо це дійсно відбувається, то це настільки рідкісне явище, що його період напіврозпаду перевищує 1,67 мільярда трильйонів трильйонів років.

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Це дослідження демонструє здатність людства вимірювати процеси, що відбуваються впродовж неймовірно довгих періодів. Навіть у системах, розроблених для однієї мети, можуть з'являтися несподівані відкриття, що розширюють межі наших знань про Всесвіт і способи виявлення його найнезбагненніших явищ.

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