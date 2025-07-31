40 см завдовжки: в Австралії виявили новий вид комах (відео)

Комаха, виявлена на високогірних деревах Австралії, претендує на звання найважчої комахи на материку.

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Палочник важить трохи менше за кулю для гольфу, але він важчий за гігантського таргана-розторопця, ендеміка Квінсленда, який наразі є найважчою комахою в Австралії (30-35 гр), йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Zootaxa.

Новий вид Acrophylla alta довжиною 40 см був виявлений на високогірних плато Атертон на півночі Квінсленда. Вчені вважають, що середовище проживання може бути однією з причин його великих розмірів. За словами професора Ангуса Еммотта, дослідника з університету Джеймса Кука, професору зробити відкриття допомогла публікація в соціальних мережах.

Самка палочника Acrophylla alta Фото: Соцсети

Співавтор дослідження Росс Коупленд отримав фотографію паличника і "одразу подумав, що це може бути щось нове".

Науковці вирушили на пошуки і після багатьох ночей у спробах виявити комаху таки виявили велику самку між горою Міллаа-Міллаа та горою Хіпіпамі.

Вона перебувала так високо, що їм довелося використовувати довгу палицю, щоб спустити її вниз.

Щойно Коупленд побачив самку зблизька, він був упевнений, що це новий вид палочника. Пара відвезла його в будинок Еммотта на плато Атертон для подальшого вивчення. Вони тримали самку в клітці, годували її, а потім збирали її яйця. "У паличників яйця дуже важливі для діагностики, тому в кожного виду яйця трохи відрізняються", — сказав Еммотт.

Він вважає, що цей вид не був виявлений раніше тільки оскільки його середовище проживання занадто важкодоступне:

"Він живе високо в кронах дерев. Тому, якщо тільки не трапиться циклон або птах не принесе його вниз, мало кому вдається його побачити".

Водночас середовище проживання — те, що сприяло зростанню комах до таких колосальних розмірів. Адже маса тіла може допомогти їм виживати в холодних умовах "прохолодного і вологого середовища, де вони мешкають".

Тепер учені зайнялися пошуком самця. Вони зазвичай меншого розміру, і їх важче виявити. Ба більше, самці настільки візуально відрізняються від самок, що в деяких випадках пари описувалися не тільки як різні види, а й як абсолютно різні роди.

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