40 см в длину: в Австралии обнаружили новый вид насекомых (видео)

Насекомое, обнаруженное на высокогорных деревьях Австралии, претендует на звание самого тяжелого насекомого на материке.

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Палочник весит чуть меньше шара для гольфа, но он тяжелее гигантского роющего таракана, эндемика Квинсленда, который в настоящее время является самым тяжелым насекомым в Австралии (30-35 гр), говорится в исследовании, опубликованном в журнале Zootaxa.

Новый вид Acrophylla alta длиной 40 см был обнаружен на высокогорных плато Атертон на севере Квинсленда. Ученые полагают, что среда обитания может быть одной из причин его больших размеров. По словам профессора Ангуса Эммотта, исследователя из университета Джеймса Кука, профессор совершению открытия помогла публикация в социальных сетях.

Самка палочника Acrophylla alta Фото: Соцсети

Соавтор исследования Росс Коупленд получил фотографию палочника и "сразу подумал, что это может быть что-то новое".

Ученые отправились на поиски и после многих ночей в попытках выявить насекомое таки обнаружили крупную самку между горой Миллаа-Миллаа и горой Хипипами.

Она находилась так высоко, что им пришлось использовать длинную палку, чтобы спустить ее вниз.

Как только Коупленд увидел самку вблизи, он был уверен, что это новый вид палочника. Пара отвезла его в дом Эммотта на плато Атертон для дальнейшего изучения. Они держали самку в клетке, кормили ее, а затем собирали ее яйца. "У палочников яйца очень важны для диагностики, поэтому у каждого вида яйца немного отличаются", — сказал Эммотт.

Он считает, что этот вид не был обнаружен ранее только поскольку его среда обитания слишком труднодоступна:

"Он живет высоко в кронах деревьев. Поэтому, если только не случится циклон или птица не принесет его вниз, мало кому удается его увидеть".

Вместе с тем среда обитания – то, что способствовало росту насекомых до таких колоссальных размеров. Ведь масса тела может помочь им выживать в холодных условиях "прохладной и влажной среды, где они обитают".

Теперь ученые занялись поиском самца. Они как правило меньшего размера, и их труднее выявить. Более того, самцы настолько визуально отличаются от самок, что в некоторых случаях пары описывались не только как разные виды, но и как совершенно разные роды.

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