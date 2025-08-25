Як Христос ходив по воді і втихомирив бурю: загадковий "човен Ісуса" проливає світло на це диво

У Галілейському морі знайдено великий стародавній човен, який, на думку вчених, може стати відчутним доказом одного з найвідоміших чудес Ісуса в Біблії. Як насправді стародавній човен пов'язаний із дивом ходіння по воді.

Судно, виявлене в Галілейському морі, обшите кедровими дошками й датується першим століттям нашої ери, що збігається з епохою Христа. Вчені також вважають, що знахідка пов'язана з дивом ходіння по воді і може стати вагомим доказом у цій дискусії, пише Daily Mail.

Загадковий човен Ісуса

За словами експерта з біблійної археології Денні Германа, цей 2000-літній човен із Галілейського моря, того самого типу, що згадується в Євангеліях, вміщає близько 12 осіб. Вчені також вважають, що човен можна пов'язати з однією з найвідоміших історій, знайомих кожному християнину — про те, як Ісус ходив по воді та втихомирив бурю в озері.

Відомо, що човен вперше було виявлено 1986 року під час сильної посухи, яка оголила берегову лінію Галілейського моря біля Магдали. Відкриття було зроблене археологами-аматорами з кібуца Гіносар, братами Моше і Ювалем Луфаном — під час розкопок вони виявили в багнюці залізні цвяхи за допомогою металошукача. Під час розкопок вони також виявили овальну дерев'яну фігуру, що пролежала в землі майже 2000 років.

Після низки аналізів вченим вдалося підтвердити, що човен було побудовано в римську епоху, а радіовуглецевий аналіз датував його першим століттям нашої ери. Водночас за словами археолога. Доктора Курта Рваеха, ймовірну дату побудови можна простежити до першого століття до нашої ери, але неможливо довести, що Ісус був на ньому або навіть бачив його. Річ у тім, що в той період на озері працювало близько 600 човнів.

Плоскодонна конструкція човна, на думку вчених, ідеально підходила для рибного лову, а його ремонт, як показує аналіз, був виконаний з дешевшої місцевої деревини. Усе це дає змогу припустити, що він належав бідним рибалкам, що узгоджується з євангельськими розповідями про учнів Ісуса.

За словами Германа, поруч із човном було виявлено казанок і масляну лампу, що вказує на нічну подорож, як і в євангельській історії про Ісуса, який заспокоїв море. Дані також вказують на те, що артефакт було виявлено в тому самому шарі мулу, що й сам човен — це вказує на те, що лампа використовувалася пасажирами.

Уперше човен було виявлено 1986 року. Фото: Courtesy of the Jesus Boat

Історія ходіння Ісуса по воді

Історія про ходіння Ісуса по воді, викладена в Євангелії від Матвія 14:22-33, Марка 6:45-52 та Іоанна 6:16-21, оповідає про те, як Ісус послав своїх учнів через Галілейське море після того, як нагодував 5000 осіб.

Здійнялася буря, учні боролися з сильним вітром і хвилями, але Ісус наблизився до них, йдучи по воді. Спочатку учні злякалися, подумавши, що це привид. Потім Ісус заговорив із ними та Петро вийшов, щоб піти по воді, але почав тонути. Вони сіли в човен, вітер вщух, і вони досягли Генісарета, недалеко від того місця, де через тисячі років було знайдено корабель.

Тепер учені пов'язують човен із цією біблійною історією. Знахідка стала свого роду перегонами з часом, оскільки дворічна посуха різко знизила рівень води в Галілейському морі, оголивши мулисте дно. Коли брати-археологи вперше виявили стародавній човен, він пролежав під водою майже 2000 років. Однак зимові дощі загрожували знову затопити човен, тому понад 12 днів і ночей команда працювала над розкопками не покладаючи рук.

Стародавня деревина, що збереглася в анаеробному мулистому коконі, кришилася на повітрі, а тому вчені уклали її в скловолокно та ізоляційну піну, доставивши в безпечне місце. За словами археолога Шеллі Ваксманн, консервація тривала 16 років: бруд замінили прозорим хімічним розчином, щоб запобігти гниттю і при цьому відкрити доступ для огляду.

Щоб врятувати човен, археологи уклали його в скловолокно та ізолюючу піну, доставивши його на безпечну відстань Фото: Courtesy of the Jesus Boat

