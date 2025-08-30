Знайдено точне місце, де Ісус зцілив сліпого: тут сталося біблійне диво (фото)

Дослідники стверджують, що в Єрусалимі виявлено величезну стародавню споруду — експерти вважають, що це може бути те саме місце, де Ісус, згідно з Біблією, зцілив сліпого.

У Євангеліях описано, як Ісус Христос повернув зір сліпому, відправивши його вмитися в купальні Сілоам у Єрусалимі. Тепер у стародавньому центрі міста археологи виявили масштабну греблю, що позначає місце, де тисячі років тому знаходилася купальня, пише Daily Mail.

На розкопках вдалося виявити стіну греблі Фото: PEN NEWS

Місце, де Ісус створив диво

Споруда, виявлена вченими в Єрусалимі, можливо, була побудована предками Ісуса, а її передбачуваний вік становить близько 2800 років.

За словами керівника розкопок Ітамара Берко з Ізраїльського управління старожитностей, нове відкриття, ймовірно, має зв'язок із місцем, описаним у Святому Письмі. До цього дня про існування купальні Сілоам можна було дізнатися лише з біблійних текстів, проте тепер учені можуть побачити її залишки.

Під час розкопок також було виявлено монументальну стіну греблі, величезних розмірів — її висота, як вважається, сягала 11 метрів. Завдяки високоточному науковому датуванню вперше стало можливим з упевненістю вказати на споруду, що лягла в основу будівництва купальні Сілоам, про яку досі було відомо лише з Біблії та історичних джерел.

Зазначимо, що біблійне диво, в якому Ісус повернув зір сліпому, описано в Євангелії від Іоанна. Згідно з текстом, Христос плюнув на землю, а потім помазав очі сліпого сумішшю слини та бруду. Далі він відправив сліпого вмитися в купальню Сілоам — коли чоловік повернувся, він прозрів.

Висота стіни сягала 11 метрів Фото: PEN NEWS

Найнижча точка стародавнього Єрусалима

Берко з колегами Нахшоном Сантоном і Філіпом Вукосавовичем вважають, що розміри виявленої стіни вражають: заввишки вона сягає 11 метрів, а її довжина сягає щонайменше 21 метра в довжину, виходячи за межі поточних розкопок. Також учені вважають, що без цієї греблі самої Сілоамської купальні, ймовірно, не існувало б.

За словами доктора Сантона, це місце також є найнижчою точкою стародавнього Єрусалима. Весь стік дощової води, по суті, стікає сюди — у цей центральний великий водозбірний басейн міста. Якби не ця гребля, вода, що тече цим каналом, просто стікала б у долину Кедрон прямо до Мертвого моря.

Незвичайна конструкція стіни дає змогу датувати її коротким часовим інтервалом, а аномально низька кількість опадів у цей період свідчить про те, що купальню побудували у відповідь на зміну клімату.

За словами команди гілочки, що застрягли в будівельному розчині греблі, дозволили вченим точно датувати споруду кінцем 9 століття до нашої ери. Цікаво, що вченим вдалося датувати греблю з неймовірною точністю всього близько 10 років — під час датування стародавніх знахідок це трапляється вкрай рідко.

Щоб завершити кліматичну реконструкцію, вчені зіставили це датування з наявними кліматичними даними. Усі дані вказували на період малої кількості опадів, що перемежовувався короткими й сильними штормами, які могли викликати повені. Вчені вважають, що створення таких конструкцій насправді є прямою реакцією на зміну клімату і посушливі умови.

Учені виявили залишки стародавньої стіни Фото: PEN NEWS

