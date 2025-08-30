Найдено точное место, где Иисус исцелил слепого: здесь произошло библейское чудо (фото)

Исследователи утверждают, что в Иерусалиме обнаружено огромное древнее сооружение – эксперты считают, что это может быть то самое место, где Иисус, согласно Библии, исцелил слепого.

В Евангелиях описано, как Иисус Христос вернул зрение слепому, отправив его умыться в купальне Силоам в Иерусалиме. Теперь в древнем центре города археологи обнаружили масштабную плотину, отмечающую место, где тысячи лет назад находилась купальня, пишет Daily Mail.

На раскопках удалось обнаружить стену плотины Фото: PEN NEWS

Место, где Иисус сотворил чудо

Сооружение, обнаруженное учеными в Иерусалиме, возможно, было построено предками Иисуса, а его предполагаемый возраст составляет около 2800 лет.

По словам руководителя раскопок Итамара Берко из Израильского управления древностей, новое открытие, вероятно, имеет связь с местом, описанным в Священном Писании. До этого дня о существовании купальни Силоам можно было узнать лишь из библейских текстов, однако теперь ученые могут увидеть ее остатки.

В ходе раскопок также была обнаружена монументальная стена плотины, огромных размеров – ее высота, как считается, достигала 11 метров. Благодаря высокоточной научной датировке впервые стало возможным с уверенностью указать на сооружение, которое легло в основу строительства купальни Силоам, о которой до сих пор было известно лишь из Библии и исторических источников.

Отметим, что библейское чудо, в котором Иисус вернул зрение слепому, описано в Евангелии от Иоанна. Согласно тексту, Христос плюнул на землю, а затем помазал глаза слепого смесью слюны и грязи. Далее он отправил слепого умыться в купальню Силоам – когда мужчина вернулся, он прозрел.

Высота стены достигала 11 метров Фото: PEN NEWS

Самая низкая точка древнего Иерусалима

Берко с коллегами Нахшоном Сантоном и Филипом Вукосавовичем считают, что размеры обнаруженной стены поразительны: в высоту она достигает 11 метров, а ее длина достигает не менее 21 метра в длину, выходя за пределы текущих раскопок. Также ученые считают, что без этой плотины самой Силоамской купальни, вероятно, не существовало бы.

По словам доктора Сантона, это место также является самой низкой точкой древнего Иерусалима. Весь сток дождевой воды по сути стекает сюда – в этот центральный большой водосборный бассейн города. Если бы не эта плотина, вода, текущая по этому каналу, просто стекала бы в долину Кедрон прямо к Мертвому морю.

Необычная конструкция стены позволяет датировать ее коротким временным интервалом, а аномально низкое количество осадков в этот период говорит о том, что купальня была построена в ответ на изменение климата.

По словам команды веточки, застрявшие в строительном растворе плотины, позволили ученым точно датировать сооружение концом 9 века до нашей эры. Любопытно, что ученым удалось датировать плотину с невероятной точностью всего около 10 лет – при датировании древних находок это случается крайне редко.

Чтобы завершить климатическую реконструкцию, ученые сопоставили эту датировку с имеющимися климатическими данными. Все данные указывали на период малого количества осадков, перемежаемый короткими и сильными штормами, которые могли вызвать наводнения. Ученые полагают, что создание таких конструкций на самом деле является прямой реакцией на изменение климата и засушливые условия.

Ученые обнаружили остатки древней стены Фото: PEN NEWS

