Найдивніше озеро Землі загадково висихає і знову наповнюється водою всього за кілька годин

У Північній Ірландії знаходиться дивовижне Зникаюче озеро, яке може бути повним вранці та абсолютно порожнім уже через кілька годин. Дослідники виявили, що причина в підземній дренажній системі, проте вона до кінця так і не була вивчена.

Зникаюче озеро, також відоме як Лугарема, розташоване в графстві Анрім у Північній Ірландії й відоме своєю рідкісною геологією, яку вчені досі до кінця не могли вивчити. Відомо. Що в озеро впадають три струмки, але єдиний вихід — дренажна система на дні водойми, яка часто засмічується і відкривається знову, що призводить до різких перепадів рівня води в Зникаючому озері, пише Live Science.

Зникаюче озеро Ірландії

За словами дослідників Геологічного товариства, Зникаюче озеро може бути повним вранці та порожнім до обіду через цю дренажну систему і загадкову підземну дренажну систему, яка доставляє воду у велике джерело на річці Кері, розташоване всього за 2,5 кілометра від нього.

Геологи давно намагаються розгадати таємницю цієї водойми, проте до кінця так і не впевнені, як працює дренажна система і коли вона утворилася. Однак, на думку вчених, саме ця особливість може спорожнити озеро з дивовижною ефективністю.

Чому озеро то наповнюється, то висихає?

За словами гідрогеолога Британської геологічної служби в Белфасті, Пола Вілсона, Лугаріма — динамічний ландшафт, а потім, наближаючись до озера, щоразу цікаво гадати, в якому стані воно буде сьогодні.

Відомо, що вода впадає в озеро, а разом з нею і сміття, яке осідає на дні озера і зрештою закриває стік. Щойно отвір повністю закорковувався, рівень води швидко піднімається. Однак, коли вода досягає певного рівня, тиск, який вона чинить на стік, раптово пробиває його — унаслідок цього рівень води знову швидко падає, поки озеро майже повністю міліє.

Дослідники також виявили, що невелика дорога проходить через середину Зникаючого озера — сьогодні дорогу трохи підняли, щоб автомобілі могли проїхати тут навіть за найвищого рівня води в озері. Водойма також розташована у віддаленому місці, оточеному болотом, а тому регіон характеризується заболоченим ґрунтом і туманами.

Легенда свідчить, що в XIX столітті люди в кінному екіпажі, які їхали дорогою, спробували перетнути Зникаюче озеро пізно вночі та потонули. Згідно з фольклором, екіпаж і коні досі блукають берегом, з'являючись у вигляді привидів ночами, коли озеро повноводне.

