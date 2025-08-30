Самое странное озеро Земли загадочно высыхает и вновь наполняется водой всего за несколько часов

В Северной Ирландии находится удивительное Исчезающее озеро, которое может быть полным утром и совершенно пустым уже через несколько часов. Исследователи обнаружили, что причина в подземной дренажной системе, однако она до конца так и не была изучена.

Related video

Исчезающее озеро, также известное как Лугарема, расположено в графстве Анрим в Северной Ирландии и известно своей редкой геологией, которую ученые до сих пор до конца не могли изучить. Известно. Что в озеро впадают три ручья, но единственный выход – дренажная система на дне водоема, которая часто засоряется и открывается вновь, что приводит к резким перепадам уровня воды в Исчезающем озере, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исчезающее озеро Ирландии

По словам исследователей Геологического сообщества, Исчезающее озеро может быть полным утром и пустым к обеду из-за этой дренажной системы и загадочной подземной дренажной системы, которая доставляет воду в большой источник на реке Кэри, расположенный всего в 2,5 километра от него.

Геологи давно пытаются разгадать тайну этого водоема, однако до конца так и не уверены, как работает дренажная система и когда она образовалась. Однако, по мнению ученых, именно эта особенность может опорожнить озеро с поразительной эффективностью.

Почему озеро то наполняется, то высыхает?

По словам гидрогеолога Британской геологической службы в Белфасте, Пола Уилсона, Лугарима – динамический ландшафт, а потом, приближаясь к озеру каждый раз интересно гадать, в каком состоянии оно будет сегодня.

Известно, что вода впадает в озеро, а вместе с ней и мусор, который оседает на дне озера и в конечном итоге закрывает сток. Как только отверстие полностью закупоривается, уровень воды быстро поднимается. Однако, когда вода достигает определенного уровня, давление, которая она оказывает на сток, внезапно пробивает его – в результате уровень воды вновь быстро падает, пока озеро почти полностью мелеет.

Исследователи также обнаружили, что небольшая дорога проходит через середину Исчезающего озера – сегодня дорогу немного подняли, чтобы автомобили могли проехать здесь даже при самом высоком уровне воды в озере. Водоем также расположен в отдаленном месте, окруженном болотом, а потому регион характеризуется заболоченной почвой и туманами.

Легенда гласит, что в XIX веке люди в конном экипаже, ехавшие по дороге, попытались пересечь Исчезающее озеро глубокой ночью и утонули. Согласно фольклору, экипаж и лошади до сих пор бродят по берегу, появляясь в виде призраков по ночам, когда озеро полноводно.

Напомним, ранее мы писали о том, что крупнейшее гиперсоленое озеро на Земле умирает: что превращает его в пустыню.

Ранее Фокус писал о том, что озеро в Африке превращается в огромное серебристое зеркало благодаря редкому явлению.