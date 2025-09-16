Столітні артефакти: що знайшли на місці аварії лайнера-близнюка "Титаніка" (фото)
Доля "Британника" була не менш трагічною, ніж у "Титаніка". Трансатлантичний пасажирський лайнер HMHS Britannic затонув 1916 року після зіткнення з німецькою міною біля острова Кеа.
Водолази підняли першу партію предметів із судна-побратима знаменитого "Титаніка", затонулого біля берегів Греції у 1916 році, включно із сигнальною лампою, керамічною плиткою і біноклем, пише The Guardian.
У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
Міністерство культури Греції заявило в понеділок, що дослідницька програма включала "перший підйом об'єктів з місця аварії "Британника" з глибини, що перевищує 120 метрів".
HMHS Britannic був одним із трьох трансатлантичних пасажирських лайнерів, побудованих на верфі Harland & Wolff у Белфасті на замовлення "Вайт Стар Лайн", другим із яких був RMS Titanic.
Під час Першої світової війни "Британник" реквізувало британське адміралтейство для переобладнання на плавучий госпіталь. У листопаді 1916 року під час плавання біля грецького острова Кеа лайнер підірвався на німецькій міні.
Судно затонуло менш ніж за годину. Із 1065 осіб на борту 21 загинула, коли гвинти судна зачепили дві рятувальні шлюпки, інші потонули. Але загалом операція з порятунку та евакуації була успішною, головним чином через те, що на "Британнику" було більше шлюпок, ніж на "Титаніку", капітан ухвалив рішення викинути судно на мілину, а вода біля грецьких островів була теплою, тож люди не замерзали насмерть, як після аварії "Титаніка".
Примітно, але серед тих, хто врятувався з "Британника", були медсестра Вайолет Джессоп і кочегар Артур Джон Пріст, які пережили до цього катастрофу "Титаніка". Вайолет отримала прізвисько "Міс Непотоплювана", оскільки працювала до цього і на "Олімпіку", померла вона 1971 року. "Непотоплюваний кочегар" Пріст пережив ще кілька корабельних аварій, після чого його перестали наймати на судна. Він помер 1937 року від пневмонії.
Проєкт із документування останків корабля і його вмісту реалізувала в травні команда з 11 професійних глибоководних водолазів, які використовують водолазне обладнання замкнутого циклу.
Дослідження було організовано британським істориком-аматором Саймоном Міллсом, засновником Британського фонду, і курувалося відділом грецького міністерства культури, що відповідає за підводну археологію.
У міністерстві заявили: "Умови на місці аварії були особливо складними через течії, глибину і погану видимість", додавши, що деякі спочатку обрані об'єкти не вдалося витягти через їхнє місцеперебування і ступінь збереження.
Серед знайдених предметів були: дзвін спостережного поста корабля, сигнальна лампа лівого борту, різні предмети переносного устаткування першого і другого класу, керамічна плитка, що прикрашала турецьку лазню, і бінокль.
За даними міністерства, їх було перевезено до лабораторій спеціалізованого департаменту в Афінах для подальшої консервації, і вони мали стати частиною постійної експозиції нового музею підводних старожитностей, що будується в Піреї.
"Брати-близнюки" "Титаніка" — що відомо
Перше судно групи, RMS Olympic, плавало з 1911 по 1935 рік, проходячи модернізацію з техніки безпеки після затоплення "Титаніка" в 1912 році. "Титанік" був другим, а "Британник" — третім.
"Олімпік", єдиний з трьох лайнерів-близнюків цього класу, пропрацював багато років, витримав бій з німецькою субмариною в 1918 році і був відправлений на спокій у 1935 році. Його майно пустили з молотка, а сам лайнер розпиляли на металобрухт.
Нагадаємо, стало відомо, що місце аварії знаменитого лайнера "Титанік" відвідає ще один мільярдер — за два роки після катастрофи Oceangate, що забрала життя 5 осіб.
А мандрівник, який вирушив у круїз на лайнері, з'ясував для себе, що на борту вимовляти слово "Титанік" заборонено.