Столітні артефакти: що знайшли на місці аварії лайнера-близнюка "Титаніка" (фото)

Доля "Британника" була не менш трагічною, ніж у "Титаніка". Трансатлантичний пасажирський лайнер HMHS Britannic затонув 1916 року після зіткнення з німецькою міною біля острова Кеа.

Водолази підняли першу партію предметів із судна-побратима знаменитого "Титаніка", затонулого біля берегів Греції у 1916 році, включно із сигнальною лампою, керамічною плиткою і біноклем, пише The Guardian.

Фото: Greek Culture Ministry

Водолази досліджують уламки "Британника" Фото: Greek Culture Ministry

Міністерство культури Греції заявило в понеділок, що дослідницька програма включала "перший підйом об'єктів з місця аварії "Британника" з глибини, що перевищує 120 метрів".

HMHS Britannic був одним із трьох трансатлантичних пасажирських лайнерів, побудованих на верфі Harland & Wolff у Белфасті на замовлення "Вайт Стар Лайн", другим із яких був RMS Titanic.

Під час Першої світової війни "Британник" реквізувало британське адміралтейство для переобладнання на плавучий госпіталь. У листопаді 1916 року під час плавання біля грецького острова Кеа лайнер підірвався на німецькій міні.

Лайнер "Британник" було реквізовано Фото: Greek Culture Ministry

Судно затонуло менш ніж за годину. Із 1065 осіб на борту 21 загинула, коли гвинти судна зачепили дві рятувальні шлюпки, інші потонули. Але загалом операція з порятунку та евакуації була успішною, головним чином через те, що на "Британнику" було більше шлюпок, ніж на "Титаніку", капітан ухвалив рішення викинути судно на мілину, а вода біля грецьких островів була теплою, тож люди не замерзали насмерть, як після аварії "Титаніка".

Примітно, але серед тих, хто врятувався з "Британника", були медсестра Вайолет Джессоп і кочегар Артур Джон Пріст, які пережили до цього катастрофу "Титаніка". Вайолет отримала прізвисько "Міс Непотоплювана", оскільки працювала до цього і на "Олімпіку", померла вона 1971 року. "Непотоплюваний кочегар" Пріст пережив ще кілька корабельних аварій, після чого його перестали наймати на судна. Він помер 1937 року від пневмонії.

Проєкт із документування останків корабля і його вмісту реалізувала в травні команда з 11 професійних глибоководних водолазів, які використовують водолазне обладнання замкнутого циклу.

Дослідження було організовано британським істориком-аматором Саймоном Міллсом, засновником Британського фонду, і курувалося відділом грецького міністерства культури, що відповідає за підводну археологію.

Затонулий "Британник" біля берегів Греції Фото: Greek Culture Ministry

У міністерстві заявили: "Умови на місці аварії були особливо складними через течії, глибину і погану видимість", додавши, що деякі спочатку обрані об'єкти не вдалося витягти через їхнє місцеперебування і ступінь збереження.

Тарілка, піднята з "Британника" Фото: Greek Culture Ministry

Серед знайдених предметів були: дзвін спостережного поста корабля, сигнальна лампа лівого борту, різні предмети переносного устаткування першого і другого класу, керамічна плитка, що прикрашала турецьку лазню, і бінокль.

Фото: Greek Culture Ministry Фото: Greek Culture Ministry Фото: Greek Culture Ministry Фото: Greek Culture Ministry

За даними міністерства, їх було перевезено до лабораторій спеціалізованого департаменту в Афінах для подальшої консервації, і вони мали стати частиною постійної експозиції нового музею підводних старожитностей, що будується в Піреї.

"Брати-близнюки" "Титаніка" — що відомо

Перше судно групи, RMS Olympic, плавало з 1911 по 1935 рік, проходячи модернізацію з техніки безпеки після затоплення "Титаніка" в 1912 році. "Титанік" був другим, а "Британник" — третім.

"Олімпік", єдиний з трьох лайнерів-близнюків цього класу, пропрацював багато років, витримав бій з німецькою субмариною в 1918 році і був відправлений на спокій у 1935 році. Його майно пустили з молотка, а сам лайнер розпиляли на металобрухт.

