Столетние артефакты: что нашли на месте крушения лайнера-близнеца "Титаника" (фото)
Судьба "Британника" была не менее трагичной, чем у "Титаника". Трансатлантический пассажирский лайнер HMHS Britannic затонул в 1916 году после столкновения с немецкой миной у острова Кеа.
Водолазы подняли первую партию предметов с судна-побратима знаменитого "Титаника", затонувшего у берегов Греции в 1916 году, включая сигнальную лампу, керамическую плитку и бинокль, пишет The Guardian.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Министерство культуры Греции заявило в понедельник, что исследовательская программа включала "первый подъем объектов с места крушения "Британника" с глубины, превышающей 120 метров".
HMHS Britannic был одним из трех трансатлантических пассажирских лайнеров, построенных на верфи Harland & Wolff в Белфасте по заказу "Уайт Стар Лайн", вторым из которых был RMS Titanic.
Во время Первой мировой войны "Британник" был реквизирован британским адмиралтейством для переоборудования в плавучий госпиталь. В ноябре 1916 года во время плавания у греческого острова Кеа лайнер подорвался на немецкой мине.
Судно затонуло менее чем за час. Из 1065 человек на борту 21 погибли, когда винты судна зацепили две спасательные шлюпки, остальные утонули. Но в целом операция по спасению и эвакуации была успешной, главным образом из-за того, что на "Британнике" было больше шлюпок, чем на "Титанике", капитан принял решение выбросить судно на мель и вода у греческих островов была теплой, так что люди не замерзали насмерть, как после крушения "Титаника".
Примечательно, но среди спасшихся с "Британника" были медсестра Вайолет Джессоп и кочегар Артур Джон Прист, пережившие до этого крушение "Титаника". Вайолет получила прозвище "Мисс Непотопляемая", так как работала до этого и на "Олимпике", умерла она в 1971 году. "Непотопляемый кочегар" Прист пережил еще несколько кораблекрушений после чего его перестали нанимать на суда. Он умер в 1937 году от пневмонии.
Проект по документированию останков корабля и его содержимого был реализован в мае командой из 11 профессиональных глубоководных водолазов, использующих водолазное оборудование замкнутого цикла.
Исследование было организовано британским историком-любителем Саймоном Миллсом, основателем Британского фонда, и курировалось отделом греческого министерства культуры, отвечающим за подводную археологию.
В министерстве заявили: "Условия на месте крушения были особенно сложными из-за течений, глубины и плохой видимости", добавив, что некоторые изначально выбранные объекты не удалось извлечь из-за их местонахождения и степени сохранности.
Среди найденных предметов были: колокол наблюдательного поста корабля, сигнальная лампа левого борта, различные предметы переносного оборудования первого и второго класса, керамическая плитка, украшавшая турецкую баню, и бинокль.
По данным министерства, они были перевезены в лаборатории специализированного департамента в Афинах для дальнейшей консервации и должны были стать частью постоянной экспозиции нового музея подводных древностей, строящегося в Пирее.
"Братья-близнецы" "Титаника" – что известно
Первое судно группы, RMS Olympic, плавало с 1911 по 1935 год, проходя модернизацию по технике безопасности после затопления "Титаника" в 1912 году. "Титаник" был вторым, а "Британник" – третьим.
"Олимпик", единственный из трех лайнеров-близнецов этого класса, проработал много лет, выдержал бой с немецкой субмариной в 1918 году и был отправлен на покой в 1935 году. Его имущество пустили с молотка, а сам лайнер распилили на металлолом.
Напомним, стало известно, что место крушения знаменитого лайнера "Титаник" посетит еще один миллиардер — спустя два года после катастрофы Oceangate, унесшей жизни 5 человек.
А путешественник, который отправился в круиз на лайнере, выяснил для себя, что на борту произносить слово "Титаник" запрещено.