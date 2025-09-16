Столетние артефакты: что нашли на месте крушения лайнера-близнеца "Титаника" (фото)

Судьба "Британника" была не менее трагичной, чем у "Титаника". Трансатлантический пассажирский лайнер HMHS Britannic затонул в 1916 году после столкновения с немецкой миной у острова Кеа.

Водолазы подняли первую партию предметов с судна-побратима знаменитого "Титаника", затонувшего у берегов Греции в 1916 году, включая сигнальную лампу, керамическую плитку и бинокль, пишет The Guardian.

Фото: Greek Culture Ministry

Водолазы исследуют обломки "Британника" Фото: Greek Culture Ministry

Министерство культуры Греции заявило в понедельник, что исследовательская программа включала "первый подъем объектов с места крушения "Британника" с глубины, превышающей 120 метров".

HMHS Britannic был одним из трех трансатлантических пассажирских лайнеров, построенных на верфи Harland & Wolff в Белфасте по заказу "Уайт Стар Лайн", вторым из которых был RMS Titanic.

Во время Первой мировой войны "Британник" был реквизирован британским адмиралтейством для переоборудования в плавучий госпиталь. В ноябре 1916 года во время плавания у греческого острова Кеа лайнер подорвался на немецкой мине.

Лайнер "Британник" был реквизирован Фото: Greek Culture Ministry

Судно затонуло менее чем за час. Из 1065 человек на борту 21 погибли, когда винты судна зацепили две спасательные шлюпки, остальные утонули. Но в целом операция по спасению и эвакуации была успешной, главным образом из-за того, что на "Британнике" было больше шлюпок, чем на "Титанике", капитан принял решение выбросить судно на мель и вода у греческих островов была теплой, так что люди не замерзали насмерть, как после крушения "Титаника".

Примечательно, но среди спасшихся с "Британника" были медсестра Вайолет Джессоп и кочегар Артур Джон Прист, пережившие до этого крушение "Титаника". Вайолет получила прозвище "Мисс Непотопляемая", так как работала до этого и на "Олимпике", умерла она в 1971 году. "Непотопляемый кочегар" Прист пережил еще несколько кораблекрушений после чего его перестали нанимать на суда. Он умер в 1937 году от пневмонии.

Проект по документированию останков корабля и его содержимого был реализован в мае командой из 11 профессиональных глубоководных водолазов, использующих водолазное оборудование замкнутого цикла.

Исследование было организовано британским историком-любителем Саймоном Миллсом, основателем Британского фонда, и курировалось отделом греческого министерства культуры, отвечающим за подводную археологию.

Затонувший "Британник" у берегов Греции Фото: Greek Culture Ministry

В министерстве заявили: "Условия на месте крушения были особенно сложными из-за течений, глубины и плохой видимости", добавив, что некоторые изначально выбранные объекты не удалось извлечь из-за их местонахождения и степени сохранности.

Тарелка, поднятая с "Британника" Фото: Greek Culture Ministry

Среди найденных предметов были: колокол наблюдательного поста корабля, сигнальная лампа левого борта, различные предметы переносного оборудования первого и второго класса, керамическая плитка, украшавшая турецкую баню, и бинокль.

Фото: Greek Culture Ministry Фото: Greek Culture Ministry Фото: Greek Culture Ministry Фото: Greek Culture Ministry

По данным министерства, они были перевезены в лаборатории специализированного департамента в Афинах для дальнейшей консервации и должны были стать частью постоянной экспозиции нового музея подводных древностей, строящегося в Пирее.

"Братья-близнецы" "Титаника" – что известно

Первое судно группы, RMS Olympic, плавало с 1911 по 1935 год, проходя модернизацию по технике безопасности после затопления "Титаника" в 1912 году. "Титаник" был вторым, а "Британник" – третьим.

"Олимпик", единственный из трех лайнеров-близнецов этого класса, проработал много лет, выдержал бой с немецкой субмариной в 1918 году и был отправлен на покой в 1935 году. Его имущество пустили с молотка, а сам лайнер распилили на металлолом.

