Потайливі рибалки: названо павуків, які здатні ловити рибу, що в п'ять разів більша за них (фото)

Дослідники розповіли про павуків-рибалок — потайних напівводних мисливців, здатних вбивати здобич, що в п'ять разів більша за власне тіло. До їхнього раціону входить риба, пуголовки, жаби й навіть раки.

Павуки — дивовижні істоти. Вони витривалі, винахідливі та сповнені біоінженерних технологій, які дивують біоміметиків. Однак деякі з них куди цікавіші — наприклад, павуки-рибоїди, також відомі як павуки-рибалки, пише IFLScience.

Представники цього виду відомі тим, що їхній раціон складається з риби, пуголовків, жаб і навіть раків. Насправді деякі з цих павуків настільки вправні мисливці, що можуть спіймати здобич, яка вп'ятеро більша за їхнє власне тіло. Це стосується павуків-рибалок, до команди яких входять шестип'ятнистий павук-рибалка (D. triton) та D. dondalei, який полює вночі, використовуючи вібрації для виявлення здобичі.

Дослідження 2014 року показало, що павуки-рибалки насправді дуже широко поширені: дані вказують, що види з п'яти родин павукоподібних полюють на рибу на всіх континентах, крім Антарктиди. Утім, попри широке поширення, деякі з них надзвичайно рідкісні, включно з одним із найбільших і найрідкісніших павуків Великої Британії — болотним павуком-плотом.

Вчені також виявили, що павуки-рибалки вельми різноманітні в методах, що використовуються для полювання. Наприклад, деякі з них використовують волоски по всьому тілу, щоб ковзати поверхнею води і виявляти рухи потенційної здобичі. Інші ховаються біля крайки води, вичікуючи, коли риба підпливе досить близько, щоб її можна було набити отрутою і витягнути на сушу.

Павуки також можуть полювати на жаб Фото: Shutterstock

З огляду на те що риболовля — доволі дивна поведінка для павуків, а також співвідношення павуків і риби, вважається, що риба насправді може бути для павуків радше випадковими ласощами. Це дорого з погляду енергетичних витрат, але окупається своєю поживною цінністю.

За словами авторів дослідження 2014 року, давно відомо, що напівводні павуки сімейства Pisauridae інколи полюють на дрібну рибу, проте попередні дослідження були зосереджені раніше лише на двох родах одного сімейства — Dolomedes і Nilus. Тепер учені виявили, що різноманітність родин павуків, які полюють на рибу, насправді набагато вища, ніж вважали раніше — охоплює щонайменше вісім родин.

Вчені вважають, що повністю рибоїдні павуки, ймовірно, трапляються вкрай рідко та обмежуються тими випадками, коли напівводні павуки отримують легкий доступ до дрібної риби, яка міститься у високій щільності у штучних ставках чи акваріумах або в невеликих мілководних водоймах. Утім, учені визнають, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб оцінити обсяг і харчову значущість риби в раціоні цих павуків.

