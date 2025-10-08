Скрытные рыболовы: названы пауки, способные ловить рыбу в пять раз больше себя (фото)

Исследователи рассказали о пауках-рыболовах – скрытных полуводных охотниках, способных убивать добычу в пять раз больше собственного тела. В их рацион входит рыба, головастики, лягушки и даже раки.

Related video

Пауки – удивительные существа. Они выносливы, изобретательны и полны биоинженерных технологий, которые удивляют биомиметиков. Однако некоторые из них куда более любопытны – например, пауки-рыбоеды, также известные как пауки-рыболовы, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Представители этого вида известны тем, что их рацион состоит из рыбы, головастиков, лягушек и даже раков. На самом деле, некоторые из этих пауков настолько искусные охотники, что могут поймать добычу, которая в пять раз больше их собственного тела. Это относится к паукам-рыболовам, в команду которых входят шестипятнистый паук-рыболов (D. triton) и D. dondalei, который охотится ночью, используя вибрации для обнаружения добычи.

Исследование 2014 года показало, что пауки-рыболовы на самом деле очень широко распространены: данные указывают, что виды из пяти семейств паукообразных охотятся на рыбу на всех континентах, кроме Антарктиды. Впрочем, несмотря на широкое распространение, некоторые из них чрезвычайно редки, включая одного из самых крупных и редких пауков Великобритании – болотного паука-плота.

Ученые также обнаружили, что пауки-рыболовы весьма разнообразны в методах, используемых для охоты. Например, некоторые из них используют волоски по всему телу, чтобы скользить по поверхности воды и обнаруживать движения потенциальной добычи. Другие прячутся у кромки воды, выжидая, когда рыба подплывет достаточно близко, чтобы ее можно было набить ядом и вытащить на сушу.

Пауки также могут охотиться на лягушек Фото: Shutterstock

Учитывая, что рыбалка – довольно странное поведение для пауков, а также соотношение пауков и рыбы, считается, что рыба на самом деле может быть для пауков скорее случайным лакомством. Это дорого с точки зрения энергетических затрат, но окупается своей питательной ценностью.

По словам авторов исследования 2014 года, давно известно, что полуводные пауки семейства Pisauridae иногда охотятся на мелкую рыбу, однако предыдущие исследования были сосредоточены ранее всего на двух родах одного семейства – Dolomedes и Nilus. Теперь ученые обнаружили, что разнообразие семейств пауков, охотящихся на рыбу, на самом деле гораздо выше, чем считалось ранее – охватывает минимум восемь семейств.

Ученые считают, что полностью рыбоядные пауки, вероятно, встречаются крайне редко и ограничиваются теми случаями, когда полуводные пауки получают легкий доступ к мелкой рыбе, содержащейся в высокой плотности в искусственных прудах или аквариумах, или в небольших мелководных водоемах. Впрочем, ученые признают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы оценить объем и пищевую значимость рыбы в рационе этих пауков.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые засняли странное поведение волков в Миннесоте.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые засняли, как снежные обезьяны ловят рыбу, чтобы пережить зиму.