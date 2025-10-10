Виявлений стародавній "меч-дракон" може допомогти вирішити еволюційну загадку (фото)

Учені виявили новий вид іхтіозварів, тобто морських рептилій, які жили в юрському періоді майже 200 млн років тому.

Майже повний скелет, виявлений на Юрському узбережжі Великої Британії, належить новому виду іхтіозаврів. Новий вид, що мав довжину за життя близько 3 метрів, отримав назву Xiphodracon goldencapsis. У цього виду іхтіозаврів були великі очні ямки і довга вузька морда, що нагадує за формою меч. Дослідження опубліковано в журналі Papers in Palaeontology, пише Live Science.

Уперше майже повний скелет викопної рептилії було виявлено на Юрському узбережжі на півдні Великої Британії. Це 154-кілометрова ділянка узбережжя, де палеонтологи виявили раніше багато скам'янілостей динозаврів з юрського періоду (201 — 145 млн років тому). Після цього скелет був переданий Королівському музею Онтаріо в Канаді. Хоча скам'янілість ідентифікували як іхтіозавра, її детальне вивчення почалося лише нещодавно. За словами вчених, стародавня морська рептилія жила в період між 193 і 184 мільйонами років тому, у так званому плінсбахському столітті на початку юрського періоду.

Після ретельного дослідження вчені дійшли висновку, що скелет належав новому виду іхтіозаврів, тобто рептилій, що мешкали в стародавніх океанах. Новий вид отримав назву Xiphodracon goldencapsis. Перше слово походить від грецьких слів "xiphos" — меч і "dracon" — дракон. Ця рептилія мала морду у формі меча, а іхтіозаврів іноді називають морськими драконами. Друге слово в назві і виду походить від назви місця на Юрському узбережжі, де був знайдений іхтіозавр — Golden Cap.

Дослідження скам'янілого скелета показало, як жив і помер цей іхтіозавр. За словами вчених, кістки кінцівок і зуби деформовані таким чином, що це вказує на наявність серйозної травми або хвороби за життя стародавньої рептилії.

Вчені виявили на черепі сліди укусу. Припускають, що Xiphodracon goldencapsis загинув унаслідок нападу більшого хижака, можливо, іншого виду іхтіозаврів.

Xiphodracon goldencapsis може допомогти прояснити істотний зсув у видоутворенні іхтіозаврів у ранньому юрському періоді, кажуть учені. Хоча раніше було виявлено багато скам'янілостей іхтіозаврів до і після плінсбахського віку, у цих двох груп дуже мало спільних видів, що вказує на невідомий еволюційний процес протягом плінсбахського віку. Фактично, скам'янілості іхтіозаврів плінсбахського віку зустрічаються рідко.

Вчені кажуть, що новий іхтіозавр тісніше пов'язаний з видами з пізнішої частини раннього юрського періоду, і його відкриття допомагає визначити, коли стався еволюційний зсув. Але чому він стався, поки невідомо.

