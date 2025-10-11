Історичний момент: поновлювані джерела вперше дали більше енергії, ніж вугілля

У першій половині 2025 року відновлювані джерела енергії обійшли вугілля і стали найбільшим джерелом електроенергії у світі. Дослідники вважають, що ця подія є вирішальним моментом в "історичному переході" від викопного палива.

Дані в останньому звіті Ember показують, що зростання сонячної та вітрової енергетики випереджало світовий попит на електроенергію. 83% приросту склала сонячна енергетика, що стало новим світовим рекордом. На тлі цих даних уперше в історії за перші пів року цього року виробництво електроенергії з відновлюваних джерел перевищило виробництво електроенергії з вугілля, пише IFLScience.

За крок від поворотного моменту

За словами старшого аналітика з електроенергетики в Ember Малгожати Вятрос-Мотикі, ця подія стала першою ознакою вирішального "поворотного моменту". Останні роки сонячна та вітрова енергетика розвиваються досить швидко, щоб задовольнити світовий попит на електроенергію, що зростає. Експерти також вважають, що це знаменує початок переходу, коли чиста енергетика йде в ногу зі зростанням попиту.

Дані вказують на те, що сонячна енергетика сьогодні зростає швидше, ніж будь-коли раніше, досягнувши рекордних 31% у першій половині 2025 року. Основне зростання припало на:

Китай — 55%;

США — 14%;

ЄС — 12%;

Індія — 5,6%;

Бразилія — 3,2%;

решта світу — 9%.

І все ж, кільком країнам вдалося встановити нові рекорди з виробництва сонячної енергії. Серед двох десятків найбільших виробників сонячної енергії 7 країн, зокрема:

Угорщина;

Греція;

Нідерланди;

Пакистан;

Іспанія;

Австралія;

Німеччина.

Усі країни з цього списку, за даними звіту, виробили щонайменше 20% своєї електроенергії шляхом сонячної енергії в перші пів року 2025 року. Дослідники також фіксують, що по всьому світу з'являється дедалі більше сонячних електростанцій, що вважається основним фактором зростання. З іншого боку, близько 4% приросту вироблення сонячної енергії було зумовлено більш сонячною погодою на початку цього року. Виробництво вітрової енергії також зросло, хоча й на порівняно невеликі 7,7%.

Експерти також зафіксували невелике зниження виробництва електроенергії з газу в усьому світі — на 0,2%, а з вугілля — на 0,6%. Водночас використання інших видів викопного палива показало невелике зростання на 2,5%. Загалом, це означає, що загальний обсяг виробництва електроенергії з викопного палива знизився приблизно на 0,3%.

Зазначимо, що звіт ґрунтується на даних, отриманих із 88 країн, що охоплюють 93% світового попиту. У ньому також детально розглядаються чотири найбільші світові джерела викидів вуглецю: США, Китай, Індія та Євросоюз.

Дослідники виявили, що в першій половині поточного року Китай та Індія споживали менше викопного палива для виробництва електроенергії, оскільки попит на чисту енергію зростав швидше. Водночас виробництво електроенергії з викопного палива збільшилося в США і ЄС — це пов'язують з тим, що в США зростання попиту випереджало зростання виробництва чистої енергії, а в ЄС зниження вироблення енергії за допомогою вітру і гідроелектростанцій призвело до того, що їм довелося покладатися на газову і вугільну генерацію.

Потреби людства зростають

І все ж, за словами експертів, ситуація складна. Попри розвиток і зростання поновлюваних джерел енергії, світ потребує дедалі більшої кількості енергії — почасти це пов'язано зі стрімким розвитком штучного інтелекту. Деякі оцінки припускають, що вже до 2030 року на центри обробки даних на базі ШІ може припадати до 21% світового попиту на енергію. У результаті експерти прогнозують, що попит на викопне паливо, на жаль, зберігатиметься.

З іншого боку, викопне паливо, на щастя для людства, більше не є основним джерелом, як це було колись.

