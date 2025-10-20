Люди досягли нової межі у "знищенні" Землі: рівень CO2 в атмосфері сягнув рекорду

У новій доповіді йдеться про те, що минулого року земна атмосфера була заповнена рекордно високим рівнем вуглекислого газу. Усе це вказує на те, що в людства вичерпуються можливості для вжиття заходів з охорони здоров'я планети.

Попередній рік схоже ознаменував справжнє "побиття" планети. Згідно з новим прогнозом Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), у 2024 році рівень вуглекислого газу в атмосфері Землі досяг рекордного рівня, пише IFLScience.

Рекордний рівень CO2 в атмосфері Землі

В останні кілька років ми раз у раз спостерігаємо "жорстоке побиття" планети: вчені раз у раз фіксують нові рекордно високі температури; ґрунтові води зникають швидше, ніж будь-коли; дедалі більше людей і тварин страждають від лісових пожеж і смертельного забруднення.

Загалом науковці констатують, що в людства майже не залишилося можливостей для вжиття заходів з охорони здоров'я планети. Ба більше, новий звіт ВМО тепер чітко показує, що люди знову досягли рекорду: цього разу атмосфера Землі була заповнена рекордно високим рівнем вуглекислого газу.

У звіті йдеться про те, що останній аналіз даних спостережень, отриманих у межах мережі станцій Глобальної служби атмосфери ВМО, показує, що середні приземні концентрації вуглекислого газу (CO2), метану (CH4) і закису азоту (N2O) досягли безпрецедентних максимумів у 2024 році:

CO2 становив 423,9 ± 0,2 ppm;

CH4 — 1942 ± 2 ppb;

N2O — 338,0 ± 0,1 ppb.

Науковці зазначають, що це рекордні показники для трьох найважливіших довгоживучих парникових газів, пов'язаних із діяльністю людини. Ба більше, дані демонструють збільшення рівнів на 52%, 166% і 125% відповідно порівняно з доіндустріальним рівнем, до 1759 року. Таким чином, учені не просто зафіксували рекордно високий рівень чистої кількості парникових газів у земній атмосфері, але також і найбільше зростання вуглекислого газу з року в рік за всю історію спостережень.

Причини рекордного зростання CO2

Передбачається, що цей рекордний стрибок зумовлений низкою причин:

рівень CO2 часто підвищується в роки Ель-Ніньйо — таким був і 2024 рік;

2024 року лісові пожежі охопили територію, вдвічі більшу за Аляску;

в атмосферу було викинуто понад 8 мільярдів тонн CO2 — майже на 10% більше за середньорічний показник за десятиліття.

За словами вчених, особливу тривогу викликає те, куди дівається цей додатковий вуглекислий газ, або, точніше сказати, куди він не дівається. Зазвичай близько 30% усіх викидів вуглекислого газу поглинається океаном, а інші об'єкти, як-от ліси, ґрунти й рослини, поглинають ще близько 20%. На жаль, природні поглиначі планети, ймовірно, досягли своєї межі. Дані вказують на те, що у 2023 році наземні поглиначі майже не поглинали вуглець, а з підвищенням температури океани все менше здатні поглинати таку кількість вуглекислого газу.

У результаті утворився катастрофічний зворотний зв'язок: підвищення температури призводить до збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері, що зі свого боку сприяє підвищенню температури.

Зниження ефективності наземних і океанічних поглиначів збільшує кількість CO2, утримуваного в атмосфері, лише прискорюючи глобальне потепління планети.

