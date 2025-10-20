Люди достигли нового предела в "уничтожении" Земли: уровень CO2 в атмосфере достиг рекорда

В новом докладе говорится, что в прошлом году земная атмосфера была заполнена рекордно высоким уровнем углекислого газа. Все это указывает на то, что у человечества иссякают возможности для принятия мер по охране здоровья планеты.

Предыдущий год похоже ознаменовал настоящее "избиение" планеты. Согласно новому Всемирной метеорологической организации (ВМО), в 2024 году уровень углекислого газа в атмосфере Земли достиг рекордного уровня, пишет IFLScience.

Рекордный уровень CO2 в атмосфере Земли

В последние несколько лет мы то и дело наблюдаем "жестокое избиение" планеты: ученые то и дело фиксируют новые рекордно высокие температуры; грунтовые воды исчезают быстрее, чем когда-либо; все больше людей и животных страдают от лесных пожаров и смертельного загрязнения.

В целом, ученые констатируют, что у человечества почти не осталось возможностей для принятия мер по охране здоровья планеты. Более того, новый отчет ВМО теперь четко показывает, что люди вновь достигли рекорда: на этот раз атмосфера Земли была заполнена рекордно высоким уровнем углекислого газа.

В отчете говорится, что последний анализ данных наблюдений, полученных в рамках сети станций Глобальной службы атмосферы ВМО, показывает средние приземные концентрации углекислого газа (CO2), метана (CH4) и закиси азота (N2O) достигли беспрецедентных максимумов в 2024 году:

CO2 составил 423,9 ± 0,2 ppm;

CH4 – 1942 ± 2 ppb;

N2O – 338,0 ± 0,1 ppb.

Ученые отмечают, что это рекордные показатели для трех важнейших долгоживущих парниковых газов, связанных с деятельностью человека. Более того, данные демонстрируют увеличение уровней на 52%, 166% и 125% соответственно в сравнении с доиндустриальным уровнем, до 1759 года. Таким образом, ученые не просто зафиксировали рекордно высокий уровень чистого количества парниковых газов в земной атмосфере, но также и самый большой рост углекислого газа из года в год за всю историю наблюдений.

Причины рекордного роста CO2

Предполагается, что этот рекордный скачок обусловлен рядом причин:

уровень CO2 часто повышается в годы Эль-Ниньо – таким был и 2024 год;

в 2024 году лесные пожары охватили территорию, вдвое больше Аляски;

в атмосферу было выброшено более 8 миллиардов тонн CO2 – почти на 10% больше среднегодового показателя за десятилетия.

По словам ученых, особую тревогу вызывает то, куда девается этот дополнительный углекислый газ, или, точнее сказать, куда он не девается. Обычно около 30% всех выбросов углекислого газа поглощается океаном, а другие объекты, такие как леса, почвы и растения, поглощают еще около 20%. Увы, естественные поглотители планеты, вероятно, достигли своего предела. Данные указывают на то, что в 2023 году наземные поглотители почти не поглощали углерод, а с повышением температуры океаны все меньше способны поглощать такое количество углекислого газа.

В результате образовалась катастрофическая обратная связь: повышение температуры приводит к увеличению концентрации углекислого газа в атмосфере, что в свою очередь способствует повышению температуры.

Снижение эффективности наземных и океанических поглотителей увеличивает количество CO2, удерживаемого в атмосфере, лишь ускоряя глобальное потепление планеты.

