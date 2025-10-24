Мільйони будівель під загрозою: понад 80% житлового фонду у деяких країнах буде знищено

У новому дослідженні вчені оцінили ризики через підвищення рівня моря вже в цьому столітті. Результати вказують на те, що в деяких країнах може бути зруйнована велика частина житлового фонду.

Роками вчені попереджають про неминучі наслідки кліматичної кризи, що нависла над планетою. Очікується, що зміна клімату і підвищення рівня моря торкнуться кожного з нас, незалежно від того, чи живемо ми в прибережній зоні, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені вперше прояснили загальну небезпеку, яку підвищення рівня моря становить для забудованого середовища. Результати вказують на те, що підйом рівня моря загрожує мільйонам життів і засобів до існування в прибережних районах, а також незліченним об'єктам життєво важливої інфраструктури.

За словами співавтора дослідження, геолога Університету Макгілла в Канаді Еріка Гелбрейта, зміна клімату і підвищення рівня моря торкнуться кожної людини, незалежно від регіону проживання. Річ у тім, що всі ми залежимо від товарів, харчових продуктів і палива, які проходять через порти й прибережну інфраструктуру, схильну до підвищення рівня моря. Руйнування цієї найважливішої інфраструктури може завдати шкоди нашій глобальній взаємопов'язаній економіці та продовольчій системі

Сьогодні в земній атмосфері міститься більше вуглекислого газу, ніж за останні щонайменше 4 мільйони років, задовго до появи сучасної людини. У результаті життя на планеті стикається з безпрецедентними проблемами: від катастрофічних погодних умов до підступного проникнення морської води в цивілізацію.

Зазначимо, що рівень моря піднімався і раніше в історії людства — останній різкий підйом було зафіксовано 10 000 років тому, по завершенню останнього льодовикового періоду. Однак у той час прибережні поселення були значно меншими, простішими та більш розкиданими, ніж сьогодні.

За словами авторів дослідження, їхня нова робота є першою великомасштабною оцінкою, що картографує окремі будівлі та їхню вразливість до підвищення рівня моря. Аналіз також охоплює берегові лінії Африки, Південно-Східної Азії, Центральної та Південної Америки й використовує останні інновації в галузі дистанційного зондування і машинного навчання, а також нові дані про топографію високої роздільної здатності та контури будівель.

Статистика свідчить про те, що приблизно одна десята частина людей на планеті, близько 750 мільйонів осіб, живе в межах 5 кілометрів від берегової лінії. Простими словами, навіть невелике підвищення рівня моря може обернутися серйозними проблемами для багатьох людей.

За словами іншого автора дослідження, геофізика Наталії Гомес з Університету Макгілла, підйом рівня моря — повільний, але необоротний наслідок потепління, яке вже впливає на населення прибережних районів, і воно буде тривати століттями.

Як правило, вчені попереджають, що рівень моря може зрости на десятки сантиметрів або метр найближчим часом, але насправді він може продовжувати зростати на багато метрів, якщо людство не припинить спалювати викопне паливо.

У новому дослідженні вчені проаналізували 840 мільйонів будівель по всьому Глобальному Півдню, використавши супутникові дані та докладні карти висот. Команда розглянула три сценарії локального підвищення рівня моря:

на 0,5 метра;

на 5 метрів;

на 20 метрів.

Результати вказують на те, що навіть за умови амбітного скорочення викидів, рівень моря до 2100 року підвищиться щонайменше на пів метра; в оптимістичнішому сценарії — на 0,5 метра. При підвищенні рівня моря на 0,5 метра близько 3 мільйонів будівель будуть затоплені прибережними повенями; при підвищенні на 5 метрів — кількість будівель збільшиться до 45 мільйонів і призведе до знищення понад 80% житлового фонду в деяких країнах. Понад 130 мільйонів будівель, імовірно, будуть затоплені за більш плачевного сценарію підвищення рівня моря на 20 метрів.

Зазначимо, що в дослідженні не враховувалися такі фактори, як ерозія, штормові нагони й посилення припливів. Простими словами, результати насправді лише мінімальні, а наслідки можуть бути сумнішими.

