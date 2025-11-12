Найпотужніший спалах на Сонці 2025 року: частина Землі залишилася без зв'язку (відео)

Космічний апарат NASA зафіксував появу на Сонці спалаху класу Х5.16. Ця подія супроводжувалася викидом плазми, спрямованої в бік Землі. Очікується дуже сильна геомагнітна буря рівня G4.

Космічний апарат NASA Solar Dynamics Observatory, а також кілька інших апаратів, які спостерігають за активністю Сонця, стали свідками потужного викиду енергії та випромінювання на нашій зірці. Таких потужних спалахів астрономи не спостерігали з минулого року. Спалах класу Х5.16 спричинив серйозні проблеми зі зв'язком у Європі та Африці. Вчені очікують на появу однієї з найпотужніших геомагнітних бур, пише Space.

Спалах на Сонці являє собою раптовий і дуже сильний викид енергії та випромінювання, який відбувається, коли лінії магнітного поля розриваються, а потім з'єднуються знову. Спалахи відбуваються в сонячних плямах — темних регіонах на Сонці з більш холодною плазмою і сильнішим магнітним полем.

Спалахи на Сонці часто виникають разом із корональними викидами маси, тобто великими потоками намагніченої плазми, які відлітають у космос.

І спалахи на Сонці, і корональні викиди маси можуть серйозно порушити роботу наших технологій, якщо вони спрямовані в бік Землі.

11 листопада астрономи зафіксували появу на Сонці найпотужнішого спалаху у 2025 році — його класифікували, як спалах класу Х5.16. Таких подій не спостерігали з жовтня 2024 року. Цей спалах стався в сонячній плямі AR4274, де раніше відбулися також два потужні спалахи класу Х.

Сонячні спалахи поділяють на п'ять класів: A, B, C, M і X. Кожен клас являє собою десятикратне збільшення вихідної енергії. Спалахи на Сонці класу X є найпотужнішими, і число, наступне за X, описує силу спалаху.

Унаслідок викиду рентгенівського та ультрафіолетового випромінювання, яке проникло в атмосферу Землі, на деякий час зник радіозв'язок над Африкою та Європою, а потім спостерігалися значні проблеми зі зв'язком.

Разом зі спалахом класу Х5.16 до Землі спрямувався потужний корональний викид маси, який має досягти нашої планети 12 або 13 листопада. Як уже писав Фокус, 9 і 10 листопада в сонячній плямі AR4274 сталися спалахи класу X1.7 і X1.2 відповідно. Вони також супроводжувалися викидами плазми в бік Землі, що викликало геомагнітну бурю рівня G3 11 листопада.

Астрономи вважають, що новий корональний викид маси, який летить до Землі зі швидкістю 7,4 мільйона км/год, може спричинити сильнішу геомагнітну бурю на Землі — рівня G4. Вона може з'явитися 12 або 13 листопада.

Нагадуємо, що геомагнітні бурі мають п'ять рівнів від G1 (найслабша) до G5 (найсильніша).

