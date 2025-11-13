Маленька зірка завдала великого удару по пошуку позаземного життя: це явище побачили вперше

Астрономи вперше виявили корональний викид маси в іншої зірки, крім Сонця. Дослідження припускає, що ці викиди плазми настільки потужні, що можуть знищити атмосферу схожих на Землю планет, які обертаються навколо червоних карликів.

Хоча корональні викиди, маси, тобто потужні викиди потоків плазми в космос, є звичайним явищем на Сонці, раніше астрономи ще не спостерігали його в інших зірок. Тепер же вчені підтвердили наявну теорію. Але це відкриття показує, що потужні викиди плазми можуть знищити атмосферу будь-якої кам'янистої планети, схожої на Землю, яка обертається навколо карликової зірки, що зробить її непридатною для життя. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Live Science.

Корональні викиди маси постійно відбуваються на Сонці. Коли ця плазма врізається в магнітне поле Землі, то це призводить до появи геомагнітної бурі. Наша планета розташована досить далеко від Сонця і захищена сильним магнітним полем, щоб корональні викиди не могли мати катастрофічного впливу на нашу планету.

Астрономи припускали, що корональні викиди маси відбуваються в інших зірок, але досі їх не фіксували. Усе змінилося після спостереження за зіркою класу червоний карлик під назвою StKM 1-1262, розташованою на відстані 40 світлових років від нас. Це досить близько за космічними мірками. Вчені виявили дуже потужний корональний викид маси у червоного карлика, який рухався зі швидкістю майже 2400 кілометрів на секунду. Настільки величезна швидкість спостерігається лише приблизно у 5% корональний викид маси на Сонці.

Червоні карлики — це найпоширеніший тип зірок у нашій галактиці Чумацький Шлях, та й у всьому відомому Всесвіті. Ілюстрація Фото: wikipedia

Дослідження показало, то цей потік плазми настільки потужний, щільний і швидкий, що може знищити атмосферу будь-якої кам'янистої планети, розташованої біля червоного карлика. Це означає, що якщо поруч із подібною зіркою існує потенційна Земля 2.0, то шанси на те, що планета буде придатна для життя сильно знижуються.

Червоні карлики — це найпоширеніший тип зірок у нашій галактиці Чумацький Шлях, та й у всьому відомому Всесвіті. Ці зірки менші та холодніші за Сонце, але вони активніші. Це означає, що вони виробляють частіші спалахи і викиди плазми, ніж Сонце.

Проте червоні карлики є перспективними об'єктами для пошуку позаземного життя на планетах, які їх оточують. Вважається, що біля червоних карликів формуються планети земної групи, і деякі можуть бути Землею 2.0. Але ці планети розташовані ближче до своїх зірок, ніж Земля до Сонця, і тим не менш перебувають у зоні населеності своєї зірки. Це означає, що на поверхні цих планет може існувати вода в рідкому вигляді — відоме джерело життя.

Корональні викиди маси постійно відбуваються на Сонці Фото: NASA

Але нове дослідження показує, що будь-яка Земля 2.0, ймовірно, буде схильна до більшої кількості корональних викидів маси, ніж ми спостерігаємо на Сонці. За словами астрономів, проблема полягає в тому, що ці корональні викиди маси відбуваються так регулярно і так регулярно вражають планети, що активність зірок практично повністю знищує шанси на існування позаземного життя на світах, які обертаються навколо червоних карликів.

Автори дослідження кажуть, що в процесі пошуку придатних для життя планет розуміння інтенсивності та частоти корональних викидів маси інших зірок має вирішальне значення.

