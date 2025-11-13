Маленькая звезда нанесла большой удар по поиску внеземной жизни: это явление увидели впервые

Астрономы впервые обнаружили корональный выброс массы у другой звезды, кроме Солнца. Исследование предполагает, что эти выбросы плазмы настолько мощные, что могут уничтожить атмосферу похожих на Землю планет, которые вращаются вокруг красных карликов.

Хотя корональные выбросы, массы, то есть мощные выбросы потоков плазмы в космос, являются обычным явлением на Солнце, ранее астрономы еще не наблюдали его у других звезд. Теперь же ученые подтвердили существующую теорию. Но это открытие показывает, что мощные выбросы плазмы могут уничтожить атмосферу любой каменистой планеты, похожей на Землю, которая вращается вокруг карликовой звезды, что сделает ее непригодной для жизни. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Live Science.

Корональные выбросы массы постоянно происходят на Солнце. Когда эта плазма врезается в магнитное поле Земли, то это приводит к появлению геомагнитной бури. Наша планета находится достаточно далеко от Солнца и защищена сильным магнитным полем, чтобы корональные выбросы не могли оказать катастрофического влияния на нашу планету.

Астрономы предполагали, что корональные выбросы массы происходят у других звезд, но до сих пор их не фиксировали. Все изменилось после наблюдения за звездой класса красный карлик под названием StKM 1-1262, расположенной на расстоянии 40 световых лет от нас. Это достаточно близко по космическим меркам. Ученые обнаружили очень мощный корональный выброс массу у красного карлика, который двигался со скоростью почти 2400 километров в секунду. Настолько огромная скорость наблюдается лишь примерно у 5% корональный выброс массы на Солнце.

Красные карлики — это самый распространенный тип звезд в нашей галактике Млечный Путь, да и во всей известной Вселенной. Иллюстрация Фото: wikipedia

Исследование показало, то этот поток плазмы настолько мощный, плотный и быстрый, что может уничтожить атмосферу любой каменистой планеты, расположенной возле красного карлика. Это значит, что если рядом с подобной звездой существует потенциальная Земля 2.0, то шансы на то, что планета будет пригодная для жизни сильно снижаются.

Красные карлики — это самый распространенный тип звезд в нашей галактике Млечный Путь, да и во всей известной Вселенной. Эти звезды меньше и холоднее Солнца, но они более активные. Это значит, что они производят чаще вспышки и выбросы плазмы, чем Солнце.

Тем не менее, красные карлики являются перспективными объектами для поиска внеземной жизни на планетах, которые их окружают. Считается, что возле красных карликов формируются планеты земной группы, и некоторые могут быть Землей 2.0. Но эти планеты находятся ближе к своим звездам, чем Земля к Солнцу, и тем не менее находятся в зоне обитаемости своей звезды. Это значит, что на поверхности этих планет может существовать вода в жидком виде – известный источник жизни.

Корональные выбросы массы постоянно происходят на Солнце Фото: NASA

Но новое исследование показывает, что любая Земля 2.0, вероятно, будет подвержена большему количеству корональных выбросов массы, чем мы наблюдаем на Солнце. По словам астрономов, проблема заключается в том, что эти корональные выбросы массы происходят так регулярно и так регулярно поражают планеты, что активность звезд практически полностью уничтожает шансы на существование внеземной жизни на мирах, которые вращаются вокруг красных карликов.

Авторы исследования говорят, что в процессе поиска пригодных для жизни планет понимание интенсивности и частоты корональных выбросов массы других звезд имеет решающее значение.

