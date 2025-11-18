Вікова таємниця рептилій нарешті розгадана: хто нагородив Піноккіо таким великим носом

Зоологам нарешті вдалося розгадати давню таємницю довгоносого хамелеона Піноккіо. Через майже 150 років дослідники нарешті з'ясували, що з ним не так.

Майже 150 років учені приймали хамелеона Піноккіо (Caluma gallus) за чисту монету. Однак тепер повторне дослідження показало, що він насправді являє собою багатовидовий організм із подовженими мордами, пише Popular Science.

Відомо, що понад 40% відомих видів хамелеонів мешкають на острові Мадагаскар, розташованому біля узбережжя Східної Африки. Ці рептилії вирізняються балістичним язиком, що використовується для заковтування здобичі, здатністю змінювати забарвлення й очима, здатними рухатися незалежно одне від одного. Однак самець хамелеона Піноккіо має ще одну дивовижну особливість: горбистий і дуже довгий ніс.

Хамелеон Піноккіо, так само відомий як списоносий хамелеон, уперше був описаний у 1877 році та був названий на честь латинського слова, що означає "півень". Це порівняння цілком зрозуміле, проте з часом хамелеон став більш відомий як Піноккіо.

Десятиліттями вчені знали, що форма і розмір носового придатка хамелеона Піноккіо різняться у різних тварин, але вважали, що це просто унікальна фізіологічна особливість. У новому дослідженні вчені з Баварської державної колекції природної історії в Німеччині використовували метод, відомий як музеоміка, щоб отримати й вивчити послідовність ДНК, зібрані зі старих музейних експонатів. Один із досліджених зразків датується 1836 роком.

За словами вчених, вивчивши ДНК їм вдалося виявити таксономічну помилку, яка налічує майже півтора століття. Генетичний аналіз показав, що хамелеони Піноккіо фактично обдурили попередні дослідження.

Співавтор дослідження Френк Глоу зазначає, що їм із колегами вдалося підтвердити, що ніс кожного хамелеона насправді здатний швидко змінюватися за формою, кольором і довжиною. Передбачається, що їхня еволюція, ймовірно, зумовлена відповідними уподобаннями самок під час вибору партнера.

Зазначимо, що сьогодні деякі ящірки, які раніше вважалися C. gallus, тепер класифіковані як Calumma pinocchio. Крім того, було виділено другий новий вид — Calumma hofreiteri, крім іншого хамелеона, Calumma nasutum.

