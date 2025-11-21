Стародавні гігантські лінивці любили їстівні "гарматні ядра": вони все ще існують на Землі

Дослідники щойно виявили, що вимерлі гігантські наземні лінивці льодовикового періоду, які вимерли, були шанувальниками плодів дерева, відомих як "гарматне ядро". Цікаво, що ці фрукти існують і донині, але мають запах, що трохи нагадує скунса.

Попри настання Льодовикового періоду, на Землі все ще були присутні великі ліси, луки й пустелі. У той час лід існував на крайній півночі й півдні — простими словами, протягом усього Льодовикового періоду, навіть у найхолодніші періоди, існували тропічні, субтропічні та помірні зони, пише IFLScience.

У новому серіалі "Доісторична планета: Льодовиковий період" на Apple TV, де ми очікуємо побачити пухнастих тварин, таких як шерстистий мамонт, можна помітити гігантського наземного лінивця, практично безволосого.

За словами палеонтолога доктора Даррена Нейша, досі точаться суперечки про те, наскільки волохатими були ці тварини. Деякі дослідники припускають, що тіла стародавніх лінивців були вкриті густою шерстю, а інші вважають, що їхня шкіра була голою або ж їхній хутряний покрив був десь посередині.

У нещодавньому дослідженні вчені виявили, який вигляд насправді мали тварини Льодовикового періоду — наші висновки ґрунтуються на скам'янілостях, витягнутих із вічної мерзлоти. Інші висновки вчених ґрунтуються на попередніх оцінках і палеонтологічному літописі.

Гігантські наземні лінивці могли бути важливими розповсюджувачами дерева "гарматне ядро" Фото: Ice Age

В одному з сюжетів нового серіалу вчені показали стародавнього гігантського лінивця, який харчується плодом дерева, відомим як гарматне ядро. Цікаво, що плоди цього дерева існують донині та, як зазначається, пахнуть скунсом — блакитнувато-білий м'якуш їстівна і вживається в їжу дотепер там, де він росте в Центральній і Південній Америці.

Зазначимо, що з геологічного погляду, Льодовиковий період насправді відбувався зовсім недавно — попередні дослідження вже показали, що цей період в історії Землі завершився 11 700 років тому. Це вказує на те, що, за рідкісним винятком, усе живе на планеті все ще перебуває в льодовиковому періоді, зокрема й ми.

