Древние гигантские ленивцы любили съедобные "пушечные ядра": они все еще существуют на Земле

Исследователи только обнаружили, что вымершие гигантские наземные ленивцы ледникового периода были поклонниками плодов дерева, известных как «пушечное ядро». Любопытно, что эти фрукты существуют и по сей день, но имеют запах, немного напоминающий скунса.

Несмотря на наступление Ледникового периода, на Земле все ещ2331е присутствовали обширные леса, луга и пустыни. В то время лед существовал на крайнем севере и юге — простыми словами, в течение всего Ледникового периода, даже в самые холодные периоды, существовали тропические, субтропические и умеренные зоны, пишет IFLScience.

В новом сериале "Доисторическая планета: Ледниковый период" на Apple TV, где мы ожидаем увидеть пушистых животных, таких как шерстистый мамонт, можно заметить гигантского наземного ленивца, практически безволосого.

По словам палеонтолога доктора Даррена Нейша, до сих пор ведутся споры о том, насколько волосатыми были эти животные. Некоторые исследователи предполагают, что тела древних ленивцев были покрыты густой шерстью, а другие считают, что их кожа была голой или же их меховой покров был где-то посередине.

В недавнем исследовании ученые обнаружили, как на самом деле выглядели животные Ледникового периода — наши выводы основаны на окаменелостях, извлеченных из вечной мерзлоты. Другие выводы ученых основаны на предыдущих оценках и палеонтологической летописи.

Гигантские наземные ленивцы могли быть важными распространителями дерева "пушечное ядро" Фото: Ice Age

В одном из сюжетов нового сериала ученые показали древнего гигантского ленивца, который питается плодом дерева, известным как пушечное ядро. Любопытно, что плоды этого дерева существуют по сей день и, как отмечается, пахнет скунсом — голубовато-белая мякоть съедобна и употребляется в пищу до сих пор там, где он растет в Центральной и Южной Америке.

Отметим, что с геологической точки зрения, Ледниковый период на самом деле происходил совсем недавно — предыдущие исследования уже показали, что этот период в истории Земли завершился 11 700 лет назад. Это указывает на то, что, за редким исключением, все живое на планете все еще находится в ледниковом периоде, в том числе и нас.

