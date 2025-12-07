Шведський музикант навчив восьминога грати на піаніно: як йому це вдалося (відео)

Одним із найнезвичайніших наукових і музичних експериментів року можна вважати досягнення шведського музиканта Маттіаса Кранца. Йому вдалося навчити грати на піаніно тварину, у якої не просто немає слуху, а немає вух.

Шведський музикант і блогер Маттіас Кранц зробив немислиме: він витратив шість місяців на навчання восьминога гри на піаніно. Виявилося, що якщо докласти багато зусиль, то навіть тварина, яка не має вух, але має досить високий рівень інтелекту, може навчитися грати на піаніно. Про те, як відбувався процес навчання Кранц розповів на своєму каналі в YouTube.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Шведський музикант Маттіас Кранц, який захоплюється експериментами з музичними інструментами, вирушив на рибний ринок, де купив молодого восьминога, якого назвав Такоякі, і спробував навчити його грати на піаніно. Якби Кранц не купив восьминога, то він став би чиїмось обідом, а тепер він не просто музикант-початківець, а й друг.

Відео дня

Те, що починалося як божевільна ідея, швидко стало інтернет-сенсацією, зібравши мільйони переглядів у соціальних мережах, завдяки відеороликам Кранца з восьминогом, який грає на піаніно.

За словами Кранца, він давно хотів навчити якусь тварину гри на піаніно. Через те, що у восьминогів, як вважається, досить високий рівень інтелекту, який можна порівняти з інтелектом 3-річної дитини, шведський музикант вирішив провести експеримент і навчити головоногого молюска гри на піаніно.

Кранц випробував кілька методів навчання, від клавіш, що світяться, до муляжів крабів, захованих усередині піаніно. Нічого не виходило, поки він не створив повністю індивідуальне "піаніно для восьминога". Воно спроектоване таким чином, що кожне успішне натискання клавіші призводить до того, що Такоякі отримує їжу у вигляді краба.

Восьминіг почав асоціювати натискання клавіші піаніно з їжею, і незабаром він почав брати ноти, розучувати прості послідовності і навіть у якийсь момент випадково брати акорд.

Незважаючи на невдачі, включно з моментами, коли Такоякі просто сидів на клавішах, намагався з'їсти обладнання або дивився в порожнечу, восьминіг навчився грати на піаніно приблизно за півроку після початку експерименту.

Варто сказати, що восьминіг натискає не на самі клавіші спеціального піаніно, а на важелі, які натискають клавіші. Тепер Кранц має друга-музиканта з тваринного світу.

Вчені вважають, що восьминоги можуть використовувати інструменти з підручних матеріалів для тих чи інших дій, необхідних для їхньої життєдіяльності. Вони можуть вирішувати головоломки і здатні знайти спосіб вибратися з акваріума. Незважаючи на фізичні відмінності, у восьминогів схожі гени інтелекту з людьми. Почасти через їхній інтелект дедалі більше людей задаються питанням, чи варто їсти восьминогів.

Як уже писав Фокус, вчені вперше зняли обійми восьминога під водою.

Також Фокус писав про те, що археологи виявили 1800-річний величезний скарб римських монет. Вчені виявили в римському поселенні стародавні скарбнички, наповнені десятками тисяч римських монет. Вони були викарбувані під час кризи в Римській імперії.