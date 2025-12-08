Монстри глибокого темного моря: рибалка зняв битву гігантських тварин в океані (відео)

Дивовижні кадри битви двох морських гігантів були випадково зняті рибалкою біля узбережжя Японії. На кадрах видно, як гігантський кальмар неквапливо насолоджується вечерею.

Океан вкриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів: про життя деяких із них нам добре відомо, тоді як життя інших досі залишається загадкою. Однак у сучасному світі, завдяки кількості людей, що носять камери, ми отримуємо все більше відео, за якими можна судити про поведінку того чи іншого виду, пише Фокус.

Відомо, що відео було випадково знято японським рибалкою: на кадрах видно гігантського кальмара, який поїдає свою здобич — алмазного кальмара. Попередні дослідження вже показали, що алмазні кальмари можуть сягати від 0,6 до 1 метра в довжину, тоді як довжина гігантських кальмарів, як показують дослідження, може становити від 3 до 4,5 метра.

Цікаво, що морські біологи десятиліттями намагаються отримати відео такої якості, проте відеоролик вдалося зняти випадковому спостерігачеві. На кадрах видно, як гігантський червоний кальмар не може відірватися від своєї здобичі — біологи підозрюють, що жертвою став алмазний кальмар.

За словами Сари МакАттак, біологині, що спеціалізується на кальмарах, останнім часом завдяки цивільній науці вчені отримують дедалі більше відео гігантських кальмарів, що плавають на поверхні. Дослідження також виявили деяку закономірність: приблизно в січні біля берегів Японії спостерігається пік скупчення кальмарів. На жаль, вчені досі не знають, з чим це пов'язано. Утім, кілька припущень все ж є. Вважають, що гігантські кальмари можуть збиратися біля берегів Японії для спарювання, харчування або чогось іще.

Дослідниця також вважає, що завдяки відео, зробленими цивільними вченими, нам, імовірно, незабаром вдасться дізнатися більше про життя і поведінку гігантських кальмарів, а також причину того, чому вони збираються біля берегів Японії в певний момент.

МакАттак також зазначає, що гігантські, також відомі як колосальні кальмари, вирізняються з-поміж інших видів завдяки помаранчево-золотистому блиску, який не спостерігається в інших видів кальмарів.

Зазначимо, що кілька подібних випадків спостереження гігантських кальмарів також було зафіксовано в Південному океані. Однак там менше камер і людей, а тому спостереження залишаються досить рідкісними.

