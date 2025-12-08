Найкращий спосіб видалення мікропластику "придумали" сардини: видаляє 99% частинок

Побутова техніка легко може генерувати до 500 грамів мікропластику на рік, проте тепер ученим вдалося розробити ефективний фільтр для пральної машини. Дані вказують, що він здатний видалити 99% частинок.

Мікропластик — величезна проблема людства і планети загалом. Нині вчені вже виявили його у воді, ґрунті, повітрі, наших тілах і навіть у найвіддаленіших куточках планети. Для розкладання пластику також можуть знадобитися тисячі років, що також посилює проблему. Ще один фактор, що викликає тривогу — частинки мікропластику раніше пов'язали з широким спектром проблем зі здоров'ям, пише Popular Science.

Відомо, що прання непомітно сприяє накопиченню величезної кількості мікропластику. Дослідники підрахували, що пральна машина в будинку на чотири людини продукує до 500 грамів мікропластику на рік через стирання і зношування текстилю. Ці частинки потрапляють у каналізацію зі стічними водами, а в кінцевому підсумку досягають очисних споруд.

За словами співавторки нового дослідження, біологины з Боннського університету Леандри Хаманн, вони з колегами дійшли висновку, що зябра риб насправді можуть стати джерелом несподіваного розв'язання проблеми одного з найбільших джерел мікропластику. Команда дійшла висновку, що використання фільтрувальних систем тварин у кінцевому підсумку може допомогти видалити переважну більшість шкідливих пластикових частинок зі стічних вод пральних машин.

Вчені вважають, що розробка альтернативних методів фільтрації могла б значно скоротити гори мікропластику у виробах, які можна прати. Замість того щоб досліджувати передові інженерні концепції, у новій роботі вчені звернулися до мільйонів років еволюції тварин у пошуках натхнення.

За словами Хаманн, у сардин, анчоусів і скумбрій є лійкоподібні зяброві дуги, що працюють аналогічно системі фільтрації з поперечним потоком. Коли вода проходить через їхній рот і потрапляє до стравоходу, гребнеподібні утворення, вкриті крихітними зубцями, утворюють еластичну сітку, що відсіває небажані частинки. Система зябрових дуг служить одночасно фільтром і засобом для лову наступної порції риби.

Науковці поекспериментували з різними розмірами комірок і кутами розкриття лійки та зупинилися на конструкції, яка може стати неймовірним проривом. Автори запевняють, що їм вдалося виявити поєднання параметрів, яке дає змогу нашому фільтру відокремлювати понад 99% мікропластику з води, не засмічуючись. Після того як мікропластик зібраний, система збирає його у вихідному отворі фільтра, а потім відсмоктує кілька разів на хвилину.

Автори дослідження також зазначають, що їхній новий фільтр не потребує складних механічних деталей і надзвичайно дешевий у виробництві.

