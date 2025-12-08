Лучший способ удаления микропластика "придумали" сардины: удаляет 99% частиц

Бытовая техника легко может генерировать до 500 граммов микропластика в год, однако теперь ученым удалось разработать эффективный фильтр для стиральной машины. Данные указывают, что он способен удалить 99% частиц.

Микропластик — огромная проблема человечества и планеты в целом. В настоящее время ученые уже обнаружили его в воде, почве, воздухе, наших телах и даже в самых отдаленных уголках планеты. Для разложения пластика также могут потребоваться тысячи лет, что также усугубляет проблему. Еще один фактор, вызывающий тревогу — частицы микропластика ранее связали с широким спектром проблем со здоровьем, пишет Popular Science.

Известно, что стирка незаметно способствует накоплению огромного количества микропластика. Исследователи подсчитали, что стиральная машина в доме на четыре человека производит до 500 граммов микропластика в год из-за истирания и износа текстиля. Эти частицы попадают в канализацию со сточными водами, а в конечном итоге достигают очистных сооружений.

По словам соавтора нового исследования, биолога из Боннского университета Леандры Хаманн, они с коллегами пришли к выводу, что жабры рыб на самом деле могут стать источником неожиданного решения проблемы одного из крупнейших источников микропластика. Команда пришла к выводу, что использование фильтрующих систем животных в конечном итоге может помочь удалить подавляющее большинство вредных пластиковых частиц из сточных вод стиральных машин.

Ученые считают, что разработка альтернативных методов фильтрации могла бы значительно сократить горы микропластика в стираемых изделиях. Вместо того чтобы исследовать передовые инженерные концепции, в новой работе ученые обратились к миллионам лет эволюции животных в поисках вдохновения.

По словам Хаманн, у сардин, анчоусов и скумбрий есть воронкообразные жаберные дуги, работающие аналогично системе фильтрации с поперечным потоком. Когда вода проходит через их рот и попадает в пищевод, гребневидные образования, покрытые крошечными зубцами, образуют эластичную сетку, которая отсеивает нежелательные частицы. Система жаберных дуг служит одновременно фильтром и средством для ловли следующей порции рыбы.

Ученые поэкспериментировали с различными размерами ячеек и углами раскрытия воронки и остановились на конструкции, которая может стать невероятным прорывом. Авторы уверяют, что им удалось обнаружить сочетание параметров, которое позволяет нашему фильтру отделять более 99% микропластика из воды, не засоряясь. После того как микропластик собран, система собирает его в выходном отверстии фильтра, а затем отсасывает несколько раз в минуту.

Авторы исследования также отмечают, что их новый фильтр не требует сложных механических деталей и чрезвычайно дешев в производстве.

