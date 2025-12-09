Здоровий сон чи регулярні вправи: вчені нарешті з'ясували, що краще для гарного самопочуття

Більшість людей прагнуть до режиму, за якого вони рано лягають спати, прокидаються повними сил і залишаються активними протягом дня. Однак щоденні обов'язки та особисті звички часто порушують цей ритм.

Коли часу здається обмаль, багато хто задається питанням, що більше сприяє здоров'ю: правильний сон чи регулярні фізичні вправи, пише IFLScience.

Нещодавнє дослідження детально розглянуло це питання. Під керівництвом дослідників, серед яких Джош Фіттон і професор Денні Екерт, команда проаналізувала дані за понад 28 мільйонів днів від понад 70 000 учасників.

За словами Фіттона, "хороший нічний сон, особливо високоякісний, готує вас до більш активного дня". Дослідження показало, що виконання щоденної норми в 7000 кроків не гарантує кращого сну, але 7 годин відпочинку часто призводить до збільшення рухової активності наступного дня. Експерт додав, що такі звички, як постійний час сну та обмеження використання екранів перед сном, можуть сприяти кращим результатам.

Дослідження також показало, що якість сну відіграє більшу роль, ніж його тривалість. Хоча шість-сім годин відпочинку корелювали з більшою кількістю кроків, найнадійніший рівень активності був виявлений у тих, хто спав ефективніше, з меншою кількістю перерв протягом ночі.

Фіттон зазначив, що дуже мало людей щодня дотримуються рекомендацій щодо активності та сну, що показує, наскільки складно збалансувати обидва ці аспекти в повсякденному житті.

Багато людей намагаються поліпшити свій розпорядок дня, не враховуючи, як відпочинок впливає на мотивацію та енергію. Результати дослідження свідчать, що надання сну більшого пріоритету може допомогти сформувати більш здорові звички в цілому.

