Здоровый сон или регулярные упражнения: ученые наконец выяснили, что лучше для хорошего самочувствия

Большинство людей стремятся к режиму, при котором они рано ложатся спать, просыпаются полными сил и остаются активными в течение дня. Однако ежедневные обязанности и личные привычки часто нарушают этот ритм.

Когда времени кажется мало, многие задаются вопросом, что больше способствует здоровью: правильный сон или регулярные физические упражнения, пишет IFLScience.

Недавнее исследование подробно рассмотрело этот вопрос. Под руководством исследователей, среди которых Джош Фиттон и профессор Дэнни Экерт, команда проанализировала данные за более 28 миллионов дней от более 70 000 участников.

По словам Фиттона, "хороший ночной сон, особенно высококачественный, готовит вас к более активному дню". Исследование показало, что выполнение ежедневной нормы в 7000 шагов не гарантирует лучшего сна, но 7 часов отдыха часто приводит к увеличению двигательной активности на следующий день. Эксперт добавил, что такие привычки, как постоянное время сна и ограничение использования экранов перед сном, могут способствовать лучшим результатам.

Исследование также показало, что качество сна играет большую роль, чем его продолжительность. Хотя шесть-семь часов отдыха коррелировали с большим количеством шагов, самый надежный уровень активности был обнаружен у тех, кто спал эффективнее, с меньшим количеством перерывов в течение ночи.

Фиттон отметил, что очень мало людей ежедневно придерживаются рекомендаций по активности и сну, что показывает, насколько сложно сбалансировать оба эти аспекта в повседневной жизни.

Многие люди пытаются улучшить свой распорядок дня, не учитывая, как отдых влияет на мотивацию и энергию. Результаты исследования показывают, что предоставление сну большего приоритета может помочь сформировать более здоровые привычки в целом.

