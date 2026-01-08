Над китайськими містами зависли небезпечні хмари: приховані раніше структури сповнені крихітних частинок

Китайські вчені щойно виявили хмари частинок пластику, що ширяють у повітрі над двома великими містами. Вважається, що попередні дослідження недооцінили загрозу і кількість пластику в атмосфері.

У новому дослідженні китайські вчені виявили хмари частинок пластику, що ширяють у повітрі над двома великими містами. Це вказує на те, що цих потенційно токсичних частинок набагато більше, ніж вважалося раніше, пише Independent.

За останні кілька десятиліть вчені в усьому світі визнали крихітні мікро- і наночастинки пластику зростаючою формою забруднення. Ці мініатюрні частинки вже були виявлені в ґрунті, живих організмах і навіть в атмосфері майже у всіх частинах світу, зокрема в Арктиці та Антарктиді.

Ба більше, дедалі більше досліджень виявляють їхній зв'язок із різними захворюваннями, від гормональних порушень і раку до серцевих захворювань, порушень репродуктивної функції, а також неврологічних ушкоджень. Однак залишається багато запитань про те, скільки існує цих крихітних частинок пластику, звідки вони беруться, як вони змінюються з часом і куди в кінцевому підсумку потрапляють.

Через широку поширеність цих частинок вчені вважають, що вони можуть бути присутніми навіть у різних компонентах колообігу води на планеті. Крім того, дослідники також вивчають, як зміна клімату впливає на ці частинки та їхнє поширення.

У новому дослідженні вчені оцінили поширення мікропластикових і нанопластикових частинок над двома великими китайськими містами, Гуанчжоу і Сіань. Результати показали, що попередні дослідження значно недооцінили кількість пластику, присутнього в атмосфері.

Вчені виявили, що крихітні частинки досить малі, щоб залишатися в підвішеному стані протягом тривалого часу і навіть можуть виступати тригерами утворення хмар.

За словами авторів дослідження, частинки є частиною процесу утворення хмар і можуть знову осідати на поверхні планети у вигляді дощу — причому, далеко від того місця, де їх було спочатку випущено.

Під час дослідження команда використовувала інноваційний метод, здатний виявляти частинки розміром до 200 нанометрів. У результаті їм вдалося кількісно оцінити вміст мікропластику і наночастинок в аерозолях, сухих і вологих відкладеннях, а також у повторній суспензії у двох китайських мегаполісах.

Оцінки показали варіації потоків мікропластику і наночастинок на два-п'ять порядків величини в основних атмосферних компонентах. Цікаво, що зміни здебільшого були зумовлені пластиком із дорожнього пилу, а також відкладеннями, спричиненими осадами.

Автори також вважають, що результати їхньої роботи є найбільш докладними на сьогодні вимірами вмісту пластику в земній атмосфері.

