Над китайскими городами зависли опасные облака: скрытые ранее структуры полны крохотных частиц

Китайские ученые только что обнаружили облака частиц пластика, парящие в воздухе над двумя крупными городами. Считается, что предыдущие исследования недооценили угрозу и количество пластика в атмосфере.

В новом исследовании китайские ученые обнаружили облака частиц пластика, парящие в воздухе над двумя крупными городами. Это указывает на то, что этих потенциально токсичных частиц гораздо больше, чем считалось ранее, пишет Independent.

За последние несколько десятилетий ученые по всему миру признали крошечные микро- и наночастицы пластика растущей формой загрязнения. Эти миниатюрные частицы уже были обнаружены в почве, живых организмах и даже в атмосфере почти во всех частях света, в том числе в Арктике и Антарктиде.

Более того, все больше исследований обнаруживают их связь с различными заболеваниями, от гормональных нарушений и рака до сердечных заболеваний, нарушений репродуктивной функции, а также неврологических повреждений. Однако остается много вопросов о том, сколько существует этих крохотных частиц пластика, откуда они берутся, как они меняются со временем и куда в конечном итоге попадают.

Из-за широкой распространенности этих частиц ученые полагают, что они могут присутствовать даже в различных компонентах круговорота воды на планете. Кроме того, исследователи также изучают, как изменение климата влияет на эти частицы и их распространение.

В новом исследовании ученые оценили распространение микропластиковых и нанопластиковых частиц над двумя крупными китайскими городами, Гуанчжоу и Сиань. Результаты показали, что предыдущие исследования значительно недооценили количество пластика, присутствующего в атмосфере.

Ученые обнаружили, что крохотные частицы достаточно малы, чтобы оставаться во взвешенном состоянии в течении в течение длительного времени и даже могут выступать в качестве триггеров образования облаков.

По словам авторов исследования, частицы являются частью процесса образования облаков и могут снова оседать на поверхности планеты в виде дождя — причем, далеко от того места, где были изначально выпущены.

В ходе исследования команда использовала инновационный метод, способный обнаруживать частицы размером до 200 нанометров. В результате им удалось количественно оценить содержание микропластика и наночастиц в аэрозолях, сухих и влажных отложениях, а также в повторной взвеси в двух китайских мегаполисах.

Оценки показали вариации потоков микропластика и наночастиц на два-пять порядков величины в основных атмосферных компонентах. Любопытно, что изменения в основном были обусловлены пластиком из дорожной пыли, а также отложениями, вызванными осаками.

Авторы также считают, что результаты их работы являются наиболее подробными на сегодня измерениями содержания пластика в земной атмосфере.

