До появи кішок у Китаї в будинках людей жили зовсім інші звірі: теж полювали на гризунів

Ніхто не хоче жити у світі без кішок, але протягом приблизно 600 років це було сумною реальністю для жителів стародавнього Китаю — потім Шовковий шлях подарував їм першу домашню кішку, це сталося близько 1300 років тому, пише IFLScience.

Однак відсутність домашніх кішок зовсім не означала, що в будинках місцевих жителів не мешкали вихованці. Навпаки, вчені щойно виявили, що до цього сумного періоду без кішок у китайських будинках протягом тисячоліть жив зовсім інший вид кішок, перші з яких з'явилися ще в неолітичний період.

Під час дослідження вчені проаналізували рештки 22 кішок, знайдені в 14 різних стародавніх археологічних пам'ятках по всьому Китаю. Результати аналізу вказують на те, що леопардові кішки почали жити пліч-о-пліч з людьми близько 5400 років тому і продовжували бути їхніми компаньйонами протягом 3500 років.

Зазначимо, що леопардова кішка — різновид дикої кішки, що мешкає в Азії. Розміри представників цього виду сумірні з домашніми кішками, проте вони носять леопардовий принт і, ймовірно, набули популярності завдяки своєму полюванню на гризунів.

Дослідники також помітили щось дивне: приблизно зі 150 року нашої ери леопардові кішки повністю зникли з археологічних знахідок. Автори дослідження вважають, що це може відображати соціальні та економічні потрясіння, що охопили Китай після падіння династії Хань. Тоді через брак ресурсів гризуни стали рідше з'являтися біля людських поселень, що змусило леопардових кішок віддалитися від людей. Це перегукується зі зникненням чорних щурів у Європі після падіння Римської імперії, які повернулися лише кілька століть потому, в період більшої стабільності.

У результаті, протягом 600 років після закінчення династії Хань жителі Китаю були змушені миритися з відсутністю кішок у своєму житті. Нарешті, у 730 році нашої ери ситуація змінилася, коли в місті Тунвань, центрі Шовкового шляху, раптово з'явилася найраніша відома домашня кішка. Вчені проаналізували геном зразка і виявили, що він споріднений з іншими кішками Леванту і Центральної Азії — це вказує на те, що тварину було завезено до Китаю торговцями Шовкового шляху.

Вчені заглибилися в геном цієї першої кішки й змогли реконструювати деякі елементи її зовнішності. Вважається, що вона була або повністю білою, або смугастою кішкою з білими мітками. Цікаво, що 85% кішок на історичних китайських картинах білі — припускають, що таке забарвлення могло бути кращим для стародавньої китайської еліти.

Вважається, що в цей час кішки знову увійшли в китайську культуру: зображення домашніх кішок почали з'являтися на гробницях за часів династії Тан, що тривала з VII по X століття нашої ери.

