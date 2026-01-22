Названо те, що змушує шоколад біліти: чому з'являється наліт і чи небезпечний він

Експерти розповіли, що насправді змушує шоколад біліти й чи варто любителям цих ласощів переживати, якщо на плитці з'явився загадковий наліт.

Кілька років тому у невеликої пекарні із Західного узбережжя виникла проблема: всього за кілька днів після випікання печива з шоколадною крихтою на шоколадних чіпсах з'явилася дивна біла каламутність. Співробітники пекарні звернулися за роз'ясненнями до професора харчової науки в Університеті Вісконсину Річарда Хартела, який вивчає такі продукти як шоколад і морозиво, пише Popular Science.

Що це за білий наліт на шоколаді?

За словами професора Хартела, шоколад може виглядати однорідним і твердим, але якщо поглянути на нього під мікроскопом, можна помітити, що насправді це суміш частинок какао, кристалів цукру і сухого молока, якщо говорити про молочний шоколад — все це також скріплено какао-маслом.

Часом деякі з цих інгредієнтів переміщуються — це і змушує шоколад біліти та покриватися нальотом. Існує два основних види шоколадного нальоту: цукровий наліт і жировий наліт.

Цукровий наліт

За словами експерта, коли ми дістаємо шоколадну плитку з холодильника і залишаємо її без упаковки на столі, вода з навколишнього теплого повітря може конденсуватися на поверхні холодного шоколаду. Ця волога розчиняє частину цукру на поверхні шоколаду: коли вода випаровується, цукор залишається у вигляді найдрібніших кристалів, утворюючи біле порошкоподібне покриття.

За словами професора Хартела, це і називається цукровим нальотом. На щастя, за словами вченого, шоколад усе ще придатний для вживання, просто має не надто гарний вигляд. Професор Хартел також вважає, що цього можна уникнути — для цього шоколад необхідно добре загорнути для зберігання в холодильнику або морозильній камері, а потім дати йому нагрітися до кімнатної температури, перш ніж розгортати.

Жировий наліт

З іншого боку шоколад може побіліти, навіть якщо не зберігається в холодильнику. За словами професора Хартела, якщо залишити шоколадну плитку на сонці, а потім охолодити, це може призвести до утворення білого нальоту.

За словами експерта, цей білий, каламутний наліт називається жировим і утворюється, коли какао-масло всередині шоколаду повільно змінює свою форму. Річ у тім, що какао-масло складається з молекул жиру, які можуть розташовуватися в шести різних кристалічних формах.

Виробники шоколаду прагнуть до однієї особливої форми — званої формою V — тому що вона надає шоколаду особливого глянсового вигляду і текстури, що тане в роті. Вони створюють цю форму шляхом ретельного нагрівання й охолодження шоколаду в процесі, званому темперуванням. Але з часом ця форма може перетворитися на більш стабільну форму, відому як форма VI. Ці більші кристали розсіюють світло, а не відбивають його, через що шоколад має тьмяний і білий вигляд.

За словами Хартела, жировий наліт може утворитися на шоколаді майже за будь-якої температури, але зазвичай цей процес сповільнюється в міру зниження температури. Саме тому виробники шоколаду рекомендують зберігати його в прохолодному місці за температури від 14 до 16 градусів за Цельсієм.

Чи можна їсти шоколад із білим нальотом?

Експерт зазначає, наліт на шоколаді виникає через переміщення молекул цукру або жиру, і зазвичай є лише косметичною проблемою. Простими словами, якщо білий наліт видно тільки на поверхні, шоколад матиме нормальний смак.

Однак, якщо шоколад дуже старий, а наліт поширився глибоко всередину, він потріскається, стане сухим і вкритим кіркою. Також може з'явитися восковий посмак — такий шоколад не варто їсти.

