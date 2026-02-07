Чому космічний щит Землі стає її вразливістю: як люки Кірквуда нам загрожують (фото)

Пояс астероїдів часто розглядають як чітку межу в Сонячній системі, що відокремлює внутрішні планети від газових гігантів, розташованих далі. Хоча ця область між Марсом і Юпітером містить мільйони астероїдів, ці об'єкти не залишаються на одному місці.

Деякі з астероїдів поступово виштовхуються на траєкторії, які наближають їх небезпечно близько до Землі, хоча спочатку вони утворилися всередині поясу, пише IFLScince.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На відміну від популярних кінофільмів, пояс астероїдів не є переповненим полем, де постійно зіштовхуються космічні скелі. Відстані між об'єктами величезні, і більшість астероїдів рухаються без перешкод по стабільних траєкторіях. Однак у деяких орбітальних регіонах міститься набагато менше астероїдів, ніж очікувалося. Ці порожні зони відомі як люки Кірквуда.

У 1866 році американський астроном Деніел Кірквуд помітив, що на певних відстанях від Сонця відсутні орбіти астероїдів. Ці відстані вимірюються за допомогою великої піввісі, яка становить половину найдовшого діаметра еліптичної орбіти об'єкта.

У 1866 році американський астроном Деніел Кірквуд помітив, що на певних відстанях від Сонця відсутні орбіти декількох астероїдів Фото: Public Domain

Коли відстань Землі від Сонця встановлюється на рівні однієї астрономічної одиниці, кількість астероїдів різко зменшується поблизу 2,5, 2,825, 2,96 і 3,28 астрономічних одиниць. Хоча існують і інші прогалини, ці залишаються найбільш вираженими.

Ці відсутні регіони безпосередньо пов'язані з гравітацією Юпітера. Астероїди, розташовані на цих відстанях, обертаються навколо Сонця в простих співвідношеннях порівняно з орбітою Юпітера. Наприклад, астероїд на відстані 2,5 астрономічних одиниць робить три оберти за кожен оберт Юпітера, а об'єкти поблизу 3,28 астрономічних одиниць роблять два. Ця повторювана закономірність називається орбітальним резонансом.

Хоча орбітальний резонанс іноді може створювати стабільний рух, у люках Кірквуда так не відбувається. Астероїди, що потрапили в ці резонансні області, зазнають нестабільних орбітальних змін. З часом їхні траєкторії стають хаотичними, що призводить до того, що багато з них перетинають орбіти внутрішніх планет. Саме в цей момент вони стають потенційною загрозою для Землі.

Коли ці зміщені астероїди пролітають поблизу швидших внутрішніх планет, гравітаційні зіткнення поступово змінюють їхні траєкторії. Ці взаємодії часто притягують астероїди всередину, перетворюючи їх на об'єкти, близькі до Землі.

Докази цього процесу можна побачити на астероїдах Бенну і Рюгу, які відвідали космічні кораблі. Дослідження показали, що вони були фрагментами більшого батьківського тіла, відомого як Полана.

Зіткнення, яке їх сформувало, ймовірно, розмістило фрагменти поблизу однієї з люків Кірквуда, що дозволило впливу Юпітера перенаправити їх у внутрішню частину Сонячної системи. Пізніше Бенну став одним з найбільш ретельно відстежуваних астероїдів через ризик його зіткнення з Землею.

Важливо

MQ-9 Reaper зняв НЛО над Сирією: журналісти розповіли про нове розслідування (відео)

Юпітер часто описують як щит для внутрішніх планет, оскільки його гравітація відхиляє багато комет і віддалених об'єктів від Землі. Водночас люки Кірквуда демонструють, що ця сама гравітаційна сила може направляти астероїди всередину.

Раніше Фокус писав про зашифроване повідомлення часів Другої світової війни, яке так і не змогли розшифрувати. Лист з шифром знайшли на скелеті поштового голуба.

Також ми розповідали про те, як стародавній портрет розкрив таємницю Анни Болейн. За її життя ходили чутки, що вона чаклунка і вважалося що є певні докази цього.