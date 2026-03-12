Існує понад 340 мільйонів років: де розташована найдавніша печера на Землі (фото)

Дослідники назвали найдавнішу печеру у світі — вона з'явилася на планеті задовго до появи динозаврів.

Печери Дженован на сході Австралії — найдавніші з усіх печер на Землі, принаймні так вважають більшість дослідників. Деякі експерти оцінюють вік цієї геологічної печери приблизно в 340 мільйонів років, що означає, що вона утворилася, коли більша частина земної поверхні злилася в суперконтинент Гондвана. Простими словами, печери з'явилися задовго до появи перших динозаврів, пише IFLScience.

Ці печери розташовані у віддаленому районі муніципалітету Обертон, Новий Південний Уельс. Попередні дослідження показали, що комплекс складається з безлічі залів, у деяких з яких є басейни з підземними водами, а на поверхні існує більш ніж 300 відомих входів.

Ще кілька десятиліть тому більшість експертів вважали, що печери Дженован є геологічно молодими, висіченими порівняно недавно звивистими річками Блакитних гір. Однак у 2006 році ситуація змінилася, коли геологи зробили проривне відкриття.

Під час дослідження вчені вивчили не самі породи, а глинисті мінерали, що містяться в них. Ці мінерали кристалізувалися, коли вулканічний попіл сотні мільйонів років тому потрапив у печери. Вчені виміряли співвідношення калію і аргону і результати показали стійкий розпад радіоактивного калію в аргон, вчені визначили, що вік печери становить близько 340 мільйонів років.

Водойма в печері Рівер-Кейв в архіпелазі Дженован-Кейвс, розташованому в Блакитних горах Нового Південного Уельсу, Австралія Фото: Shutterstock

За словами співавтора дослідження 2006 року, доктора Армстронга Осборна, вони з колегами виявили, що ці печери на сотні мільйонів років старші за будь-яку іншу відкриту печеру у світі, про яку було відомо раніше. Навіть у геологічному масштабі 340 мільйонів років — це дуже довгий термін: наприклад, Блакитні гори сформувалися лише близько 100 мільйонів років тому, динозаври вимерли лише близько 65 мільйонів років тому, а Тасманію було з'єднано з материком лише 10 000 років тому.

