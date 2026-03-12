Существует более 340 миллионов лет: где находится самая древняя пещера на Земле (фото)

Исследователи назвали самую древнюю пещеру в мире — она появилась на планете задолго до появления динозавров.

Пещеры Дженован на востоке Австралии — самые древние из всех пещер на Земле, по крайней мере так считают большинство исследователей. Некоторые эксперты оценивают возраст этой геологической пещеры примерно в 340 миллионов лет, что означает, что она образовалась, когда большая часть земной поверхности слилась в суперконтинент Гондвана. Простыми словами, пещеры появились задолго до появления первых динозавров, пишет IFLScience.

Эти пещеры расположены в отдаленном районе муниципалитета Обертон, Новый Южный Уэльс. Предыдущие исследования показали, что комплекс состоит из множества залов, в некоторых из которых находятся бассейны с подземными водами, а на поверхности существует более чем 300 известных входов.

Еще несколько десятилетий тому большинство экспертов считали, что пещеры Дженован являются геологически молодыми, высеченными сравнительно недавно извилистыми реками Голубых гор. Однако в 2006 году ситуация изменилась, когда геологи сделали прорывное открытие.

В ходе исследования ученые изучили не сами породы, а содержащиеся в них глинистые минералы. Эти минералы кристаллизовались, когда вулканический пепел сотни миллионов лет назад попал в пещеры. Ученые измерили соотношение калия и аргона и результаты показали устойчивый распад радиоактивного калия в аргон, ученые определили, что возраст пещеры составляет около 340 миллионов лет.

Водоем в пещере Ривер-Кейв в архипелаге Дженован-Кейвс, расположенном в Голубых горах Нового Южного Уэльса, Австралия Фото: Shutterstock

По словам соавтора исследования 2006 года, доктора Армстронга Осборна, они с коллегами обнаружили, что эти пещеры на сотни миллионов лет старше любой другой открытой пещеры в мире, о которой было известно ранее. Даже в геологическом масштабе 340 миллионов лет — это очень долгий срок: например, Голубые горы сформировались лишь около 100 миллионов лет назад, динозавры вымерли лишь около 65 миллионов лет назад, а Тасмания была соединена с материком всего 10 000 лет назад

