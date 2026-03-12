До приходу Антихриста на Землі все готово: католицький священик попередив про загрозу (фото)

Католицький священик виступив зі страшним попередженням про те, що глобальні події у світі складаються таким чином, щоб підготувати світ до появи Антихриста.

Антихрист — у християнській теології постать, яку вважають могутнім супротивником Ісуса Христа, який з'явиться і відведе багатьох людей від віри до кінця світу. У новому виступі католицький священик, отець Чад Ріппергер заявив, що події у світі розвиваються таким чином, щоб створити ідеальні умови для явлення Антихриста на Землі, пише Daily Mail.

Отець Ріппергер заявив, що Антихрист повинен мати можливість правити світом. Однак він не робитиме цього за допомогою управління — насправді він правитиме за допомогою економіки. Ба більше, священик вважає, що низка умов, описаних ранніми лідерами церкви, ймовірно, вже розгортаються в сучасному суспільстві.

Ранні християнські богослови вважали, що Антихрист з'явиться в період широкомасштабного морального краху, які, на думку отця Ріппергера, розвиваються у світі десятиліттями. Він стверджує, що це відбувається з 1950-х років: нібито в цей період стався колапс, коли люди перестали слідувати законам божим, а також природним законам у будь-якому сенсі цього слова.

Отець Чад Ріппергер Фото: Catholic Men for Jesus Christ

У результаті отець Ріппергер заявив, що "ґрунт" уже готовий для сходження Антихриста. Священик також попередив, що Антихрист прийде до влади не тільки через політику, але також і через контроль світової економіки. Він також вважає, що сучасні фінансові системи і нові цифрові технології потенційно можуть створити той вид централізованого економічного контролю, який описується в біблійних пророцтвах.

Зазначимо, що в християнських пророцтвах Антихрист описується як постать останніх часів, яка прийде до світової влади як харизматичний, але брехливий лідер. За словами отця Ріппера, у пророцтвах ідеться про те, що Антихрист буде настільки харизматичним, що, якщо людина не має особливої благодаті від Бога, її легко затягне в тенета Антихриста.

Священик також вважає, що нова постать, по суті, відкине Христа, представляючи себе спасителем людства. Згідно з цими інтерпретаціями, Антихрист буде наділений силою Сатани, переслідуватиме вірян і вимагатиме вірності або поклоніння.

До слова, християнські пророцтва описують двох біблійних персонажів, які з'являться, щоб протистояти Антихристу перед його падінням. Два пророки, які на небесах, Ілля та Єнох, мають повернутися, щоб проповідувати проти нього. Втім, зрештою їх буде вбито до повернення Христа, який скине Антихриста.

У християнських Писаннях Антихрист описується як могутній противник, який з'явиться перед поверненням Ісуса. Однак інтерпретація того, як і коли може статися це пророцтво, сильно різнилися протягом історії людства.

