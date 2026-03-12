К приходу Антихриста на Земле все готово: католический священник предупредил об угрозе (фото)

Католический священник выступил с пугающим предупреждением о том, что глобальные события в мире складываются таким образом, чтобы подготовить мир к появлению Антихриста.

Антихрист — в христианской теологии фигура, которая считается могущественным противником Иисуса Христа, который явится и уведет многих людей от веры к концу света. В новом выступлении католический священник, отец Чад Риппергер заявил, что события в мире развиваются таким образом, чтобы создать идеальные условия для явления Антихриста на Земле, пишет Daily Mail.

Отец Риппергер заявил, что Антихрист должен иметь возможность править миром. Однако он не будет делать этого посредством управления — на самом деле он будет править посредством экономики. Более того, священник считает, что ряд условий, описанных ранними лидерами церкви, вероятно, уже разворачиваются в современном обществе.

Ранние христианские богословы считали, что Антихрист появится в период широкомасштабного морального краха, которые, по мнению отца Риппергера, развиваются в мире десятилетиями. Он утверждает, что это происходит с 1950-х годов: якобы в этот период произошел коллапс, когда люди перестали следовать законам божьим, а также естественным законам в любом смысле этого слова.

Отец Чад Риппергер Фото: Catholic Men for Jesus Christ

В результате отец Риппергер заявил, что "почва" уже готова для восхождения Антихриста. Священник также предупредил, что Антихрист придет к власти не только посредством политики, но также и посредством контроля мировой экономики. Он также считает, что современные финансовые системы и новые цифровые технологии потенциально могут создать тот вид централизованного экономического контроля, который описывается в библейских пророчествах.

Отметим, что в христианских пророчествах Антихрист описывается как фигура последних времен, которая придет к мировой власти как харизматичный, но лживый лидер. По словам отца Риппера, в пророчествах говорится, что Антихрист будет настолько харизматичным, что, если у человека нет особой благодати от Бога, его легко затянет в сети Антихриста.

Священник также считает, что новая фигура, по сути, отвергнет Христа, представляя себя спасителем человечества. Согласно этим интерпретациям, Антихрист будет наделен силой Сатаны, будет преследовать верующих и требовать верности или поклонения.

К слову, христианские пророчества описывают двух библейских персонажей, которые появятся, чтобы противостоять Антихристу перед его падением. Два пророка, которые на небесах, Илия и Енох, должны вернуться, чтобы проповедовать против него. Впрочем, в конечном итоге они будут убиты до возвращения Христа, который свергнет Антихриста.

В христианских Писаниях Антихрист описывается как могущественный противник, который появится перед возвращением Иисуса. Однако интерпретация того, как и когда может произойти это пророчество, сильно разнились в течение истории человечества.

