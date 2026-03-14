Як мікропластик впливає на імунну систему: вчені виявили нову закономірність (фото)

Мікропластик став звичним явищем у сучасному середовищі: його виявляють у повітрі, воді та їжі. Нещодавній експеримент із мишами та клітинами, вирощеними в лабораторії, показав, що ці пластикові фрагменти можуть порушувати роботу ключових компонентів імунної системи.

У дослідженні, опублікованому в журналі Immunity, вивчалося, як мікропластик взаємодіє з макрофагами — імунними клітинами, відповідальними за поглинання та розщеплення шкідливих мікроорганізмів і мертвих клітин. Дослідження проводив Джастін Перрі, імунолог з Меморіального онкологічного центру Слоуна-Кеттерінга, пише Live Science.

Мікропластик утворюється, коли великі пластикові вироби, такі як пляшки для води або контейнери для їжі, повільно розпадаються на дрібні фрагменти. Ці частинки були виявлені в багатьох частинах людського організму, зокрема в крові, грудному молоці, мозку та репродуктивних органах. Оскільки світове виробництво пластику продовжує зростати, очікується, що рівень забруднення мікропластиком також збільшиться.

Дослідники вже знали, що макрофаги поглинають мікропластик, але не можуть його розщеплювати. Це викликало занепокоєння, що з часом частинки можуть накопичуватися всередині клітин. У новому експерименті Перрі та його команда зосередилися на полістиролі — поширеному пластику, що використовується в харчовій упаковці. Цей матеріал може розкладатися на частинки розміром від вірусу до піщинки.

Вчені піддали впливу цих частинок макрофаги людини, вирощені в лабораторних чашках. Вони також ввели мікропластик у дихальні шляхи мишей, а згодом дослідили їхню легеневу тканину під мікроскопом. Результати показали, що макрофаги, заповнені пластиковими частинками, мали труднощі з захопленням і знищенням мікроорганізмів або видаленням мертвих клітин.

Мікропластик утворюється, коли великі пластикові вироби, такі як пляшки для води або контейнери для їжі, повільно розпадаються на дрібні фрагменти Фото: Auke-Florian Hiemstra

Щоб перевірити, чи може цей ефект впливати на інфекції, дослідники ввели грибок Aspergillus fumigatus у легені мишей. Цей грибок може викликати серйозні респіраторні захворювання у людей з ослабленою імунною системою. Тварини, які раніше отримали мікропластик, позбувалися інфекції повільніше і розвивали більш тяжкий перебіг захворювання.

Елісео Кастільо, дослідник з Національного автономного університету Мексики, який не брав участі в дослідженні, прокоментував це питання в ширшому контексті. Він пояснив, що забруднення пластиком, ймовірно, продовжуватиме зростати, оскільки пластикові матеріали з часом повільно розпадаються. Однак він також зазначив, що вчені ще не надали прямих доказів того, що мікропластик підвищує рівень інфікування у людей.

Макрофаги зазвичай відіграють вирішальну роль у видаленні мертвих клітин. У людському організмі щосекунди гинуть мільйони клітин, і імунні клітини повинні видаляти їхні залишки. Якщо макрофаги забиваються пластиковими частинками, їм може бути важко очищати ці клітинні відходи. Накопичення фрагментів клітин, включаючи ДНК, може викликати тривожні сигнали в імунній системі та призвести до запалення. У деяких ситуаціях цей процес може сприяти розвитку аутоімунних захворювань.

У дослідженні також вивчався вплив на репродуктивну функцію. У самців мишей, які впродовж 18 тижнів піддавалися регулярному впливу мікропластику, спостерігалося зниження кількості сперматозоїдів. Перрі припустив, що пластикові частинки можуть сприяти довгостроковому зниженню кількості сперматозоїдів, яке спостерігається у всьому світі, хоча в дослідженні не вивчалася жіноча фертильність.

Попри ці висновки, залишається багато питань. Вчені досі не знають, як часто макрофаги поглинають мікропластик у людському організмі та наскільки серйозним може бути вплив на здоров’я. Команда Перрі планує проаналізувати зразки людських тканин, щоб з’ясувати, чи можуть ці частинки бути присутніми у жирових бляшках, що блокують артерії при атеросклерозі.

До його смерті поставилися незвичайно: чим 4000-річне поховання здивувало археологів (фото)

Хоча вчені ще не довели прямого зв'язку між мікропластиком та захворюваннями людини, дослідження вказує на те, що ці частинки можуть порушувати основні функції імунної системи. Розуміння того, як вони взаємодіють з клітинами, може допомогти дослідникам оцінити довгострокові ризики для здоров'я від пластикових фрагментів, які зараз широко присутні в навколишньому середовищі.

Раніше Фокус писав про артефакти з космосу, які здивували вчених. Залізні предмети бронзової доби виявилися виготовленими з метеоритного заліза.

Також ми розповідали про кіновар, виявлену у скіфському похованні. Цей червоний мінерал є дуже токсичним для людей, оскільки містить ртуть.