Кракен виявився реальним: океан тримали у страху гігантські восьминоги 19 м завдовжки (фото)

Нове дослідження показує, що 72 мільйони років тому в океані мешкали величезні восьминоги розміром з кашалота — конкурували з морськими динозаврами.

Океан покриває більшу частину планети і є домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них давно вимерли, а інші продовжують процвітати досі. Тепер, у новому дослідженні, вчені виявили свідчення існування колосального хижака, що бороздив простори океану пізнього крейдяного періоду, від 72 до 100 мільйонів років тому, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Мова про гігантських восьминогів розміром з кашалота, які конкурували з великими океанічними динозаврами, такими як лютий мозазавр, а, можливо, навіть полювали на них. За словами експертів, це незвично, оскільки в процесі еволюції в них розвинулося м'яке тіло замість захисного панцира. З іншого боку, таке тіло забезпечувало гігантам безпрецедентну рухливість, зір та інтелект.

Відео дня

Відкриття було зроблено командою з Університету Хоккайдо після того, як вчені повторно вивчили 15 великих викопних щелеп стародавніх родичів восьминогів і виявили два нових види, один з яких, імовірно, досягав неймовірних розмірів.

Сліди зносу на скам'янілих щелепах вказують Фото: Khoisan

Новий вид отримав назву Nanaimoteuthis haggarti і в нього, за словами вчених, спостерігалися значні сліди зносу щелеп. Це вказує на те, що цей вид восьминогів був активним хижаком, який регулярно розчавлював тверді раковини і кістки потужними укусами. Команда також вважає, що величезні восьминоги використовували свої довгі, гнучкі щупальця для захоплення великої здобичі, одночасно розбираючи її дзьобом — таку поведінку пов'язують із розвиненим інтелектом.

За словами авторів дослідження, величезні восьминоги, ймовірно, досягали 19 метрів завдовжки і можуть являти собою найбільших безхребетних з описаних, що змагаються з сучасними їм гігантськими морськими рептиліями. Для порівняння, середній зріст людини становить близько 1,7 метра, а слони досягають висоти лише близько 3 метрів. Простими словами, за довжиною ці морські гіганти могли зрівнятися з кашалотами — близько 20 метрів, але все ще поступалися синім китам, довжина яких може досягати 27 метрів.

Порівняння гігантського восьминога з кашалотом, автобусом, слоном і людиною Фото: Daily Mail

Нещодавно дослідники також виявили інший вид восьминогів, який отримав назву Nanaimoteuthis jeletzkyi — також був хижаком, але досягав лише близько 8 метрів у довжину. Дослідники заявили, що отримані дані вказують на те, що ці два види були не просто здобиччю — по суті, вони брали активну участь у формуванні морських екосистем, виконуючи ролі, які раніше приписували лише великим хребетним, таким як акули.

Команда також виявила, що краї щелепи нерівномірні з кожного боку, що вказує на наявність у восьминогів "бажаного" боку для жування. Це пов'язують з високорозвиненим мозком і когнітивними здібностями, вказуючи на те, що "найбільш ранні восьминоги вже мали розвинений інтелект".

Розміри N. haggarti порівняно з іншими морськими хижаками того часу Фото: Khoisan

Під час написання використовували матеріали Science, Daily Mail.