10 років тому щось із глибин розтопило лід Антарктиди: причини цього явища нарешті розкрито

У новому дослідженні вчені нарешті змогли пояснити різке скорочення морського льоду в Антарктиді десять років тому — таємницю явища розкрили глибоководні роботи.

З 1970-х років і до недавнього часу плавучий морський лід, що розходиться від крижаного континенту, розширювався, незважаючи на зміну клімату. Однак потім, у 2016 році в Антарктиді сталося щось дивне: морський лід різко скоротився і відтоді так і не зміг відновитися, пише Фокус.

Втрата морського льоду — далеко не локальна проблема, яка впливає на великий крижаний покрив Антарктиди, зникнення якого призвело б до підвищення рівня моря на 58 метрів. У новому дослідженні команда зі Стенфордського університету використовувала глибоководних роботів, щоб визначити причину раптового підйому і падіння.

За словами провідного автора дослідження, полярного океанографа Ерла Вілсона, виявилося, що вся справа в солоності, вітрах і перемішуванні води. Один із ключових висновків дослідження полягає в тому, що океан відіграє величезну роль у регулюванні змін морського льоду з року в рік, з десятиліття в десятиліття.

Основне навантаження в новому дослідженні лягло на мережу пристроїв для збору даних, відомих як плавучі буї Argo. Ці підводні апарати мають торпедоподібну форму і сумірні з розмірами людини — далі їх опускають на тисячі метрів під товщу води, де роботи збирають дані про температуру і солоність, перш ніж знову опиняться на поверхні і передадуть дані на супутник. Оскільки вони пасивно плавають, прилади можуть роками збирати дані про зміну умов.

За словами вчених, у водах Антарктиди відбувається наступне: через сильний холод на дні океану повітря охолоджує поверхню, тоді як тепліші води закручуються внизу. Оскільки тепла рідина утримується далеко від поверхні, утворюється більше морського льоду.

У міру розширення морського льоду в десятиліття до 2016 року збільшення кількості опадів зробило поверхневі води більш прісними, на відміну від більш солоних вод внизу, що призвело до стратифікації. Це утримувало тепло в глибинах, дозволяючи йому накопичуватися.

Потім свою роль зіграла атмосфера: вітри посилилися і змінили напрямок. Це відтіснило поверхневі води від Антарктиди і збовтувало тепло з глибин. У результаті стався неймовірно потужний викид накопиченого внизу тепла, який вчені пізніше пов'язали зі скороченням морського льоду.

Вважається, що феномен, принаймні частково, був спричинений зміною клімату: у міру потепління планети в атмосфері виникають температурні градієнти, які посилюють вітри і змінюють їхній характер. Однак учені все ще з'ясовують, наскільки це зрушення може бути зумовлене "природною мінливістю", або що могло б статися в будь-якому разі, якби людство не викинуло так багато вуглецю з часів промислової революції.

За словами кліматолога з дослідницької групи Climate Central Закарі Лабе, нещодавні дослідження засвідчили, що як атмосферне, так і океанічне потепління, ймовірно, сприяють раптовій зміні площі антарктичного морського льоду з 2016 року. У міру скорочення морського льоду, це поставило під загрозу набагато більше льоду в інших місцях.

Антарктичний крижаний щит, що спочиває на суші, підтримується шельфовими льодовиками, що плавають уздовж узбережжя. Тепер учені стверджують, що ці важливі опори вже перебувають у критичному стані, оскільки потепління океану і сильні підводні шторми руйнують їхні днища, послаблюючи їх.

Хоча буї "Арго" надали безцінні дані, вчені докладають усіх зусиль для отримання ще більшої кількості вимірювань. Головне питання зараз полягає в тому, чи спостерігаємо ми постійний стан низького морського льоду, чи атмосферні та океанічні умови можуть змінитися настільки, що це сприятиме його зростанню впродовж кількох років.

Ця стаття була спочатку опублікована Grist. Live Science.