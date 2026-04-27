10 лет назад нечто из глубин растопило лед Антарктиды: причины этого явления наконец раскрыты

В новом исследовании ученые наконец-то смогли объяснить резкое сокращение морского льда в Антарктиде десять лет назад — тайну явления раскрыли глубоководные роботы.

С 1970-х годов и до недавнего времени плавучий морской лед, расходящийся от ледяного континента, расширялся, несмотря на изменение климата. Однако затем, в 2016 году в Антарктиде произошло нечто странное: морской лед резко сократился и с тех пор так и не смог восстановиться, пишет Фокус.

Потеря морского льда — далеко не локальная проблема, которая оказывает влияние на обширный ледяной покров Антарктиды, исчезновение которого привело бы к повышению уровня моря на 58 метров. В новом исследовании команда из Стэнфордского университета использовала глубоководных роботов, чтобы определить причину внезапного подъема и падения.

По словам ведущего автора исследования, полярного океанографа Эрла Уилсона, оказалось, что все дело в солености, ветрах и перемешивании воды. Один из ключевых выводов исследования заключается в том, что океан играет огромную роль в регулировании изменений морского льда из года в год, из десятилетия в десятилетие.

Основная нагрузка в новом исследовании легла на сеть устройств для сбора данных, известных как плавучие буи Argo. Эти подводные аппараты имеют торпедообразную форму и соизмеримы с размерами человека — далее их опускают на тысячи метров под толщу воды, где роботы собирают данные о температуре и солености, прежде чем вновь окажутся на поверхности и передадут данные на спутник. Поскольку они пассивно плавают, приборы могут годами собирать данные об изменении условий.

По словам ученых, в водах Антарктиды происходит следующее: из-за сильного холода на дне океана воздух охлаждает повехность, в то время как более теплые воды закручиваются внизу. Поскольку теплая жидкость удерживается вдали от поверхности, образуется больше морского льда.

По мере расширения морского льда в десятилетия до 2016 года увеличение количества осадков сделало поверхностные воды более пресными, в отличие от более соленых вод внизу, что привело к стратификации. Это удерживало тепло в глубинах, позволяя ему накапливаться.

Затем свою роль сыграла атмосфера: ветры усилились и изменили направление. Это оттеснило поверхностные воды от Антарктиды и взбалтывало тепло из глубин. В результате произошел невероятно мощный выброс накопленного внизу тепла, который ученые позже связали с сокращением морского льда.

Считается, что феномен, по крайней мере частично, был вызван изменением климата: по мере потепления планеты в атмосфере возникают температурные градиенты, которые усиливают ветры и меняют их характер. Однако ученые все еще выясняют, насколько этот сдвиг может быть обусловлен "естественной изменчивостью" или что могло бы произойти в любом случае, если бы человечество не выбросило так много углерода со времен промышленной революции.

По словам климатолога из исследовательской группы Climate Central Закари Лабе, недавние исследования показали, что как атмосферное, так и океаническое потепление, вероятно, способствуют внезапному изменению площади антарктического морского льда с 2016 года. По мере сокращения морского льда, это поставило под угрозу гораздо больше льда в других местах.

Антарктический ледяной щит, покоящийся на суше, поддерживается шельфовыми ледниками, плавающими вдоль побережья. Теперь ученые утверждают, что эти важные опоры уже находятся в критическом состоянии, поскольку потепление океана и сильные подводные штормы разрушают их днища, ослабляя их.

Хотя буи "Арго" предоставили бесценные данные, ученые прилагают все усилия для получения еще большего количества измерений. Главный вопрос сейчас заключается в том, наблюдаем ли мы постоянное состояние низкого морского льда, или же атмосферные и океанические условия могут измениться настолько, что это будет способствовать его росту в течение нескольких лет.

Эта статья была первоначально опубликована Grist. Live Science.