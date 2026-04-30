Щось невблаганно нагріває Антарктиду зсередини: рівень океану може піднятися на 58 метрів (фото)

Нове дослідження показує, що тепло з глибин океану наближається до і без того крихких шельфових льодовиків — у найгіршому сценарії рівень океану підніметься на десятки метрів.

Дослідники роками твердять про те, що Антарктичний щит, який захищає планету від нагрівання, вже перебуває в хиткому становищі — льодовики тануть, а рівень океану невблаганно підвищується. Однак тепер, результати нового дослідження показують, що Антарктида буквально тане зсередини, пише Фокус.

Дані вказують на те, що антарктичний лід тане, оскільки тепло з глибин океану наближається до крихких шельфових льодовиків континенту. Під час багаторічного дослідження вчені вимірювали рух маси, відомої як "циркумполярна глибинна вода" (ЦГВ).

Зазначимо, що ЦГВ — потік відносно гарячої води зазвичай знаходиться далеко від крижаних щитів, на глибині близько 500 метрів. Однак нові дані вказують на те, що сильні вітри в Південному океані сьогодні повільно, але ймовірно тягнуть ЦГВ до поверхні. Хоча температура цих вод становить лише близько 2°C, цього все ще достатньо, щоб почати послаблювати антарктичні шельфові льодовики. Відомо, що останні стримують внутрішні крижані щити та льодовики Антарктиди, які містять достатньо прісної води, щоб підняти рівень океану на неймовірні 58 метрів.

За словами провідного авторки дослідження, професорки Сари Пурки з Інституту океанографії Скріппса, у минулому крижані щити Антарктиди були захищені шаром холодної води, що запобігало їхньому таненню. Але тепер, схоже, ситуація змінилася: тепло глибоководних шарів океану розширюється і зміщується в бік Антарктиди — кліматичні моделі вже передбачали це раніше. Але досі не було достатньо даних, щоб довести, що це дійсно відбувається.

Вчені виміряли рух маси, званої "приполярною глибинною водою" Фото: Daily Mail

Проблема полягала в тому, що дійсно якісні дані з Південного океану збирають судна, що проходять повз, лише приблизно раз на десятиліття. У новій роботі вчені спробували вирішити цю проблему, звернувшись до глобальної мережі плавучих зондів, які постійно збирають дані, дрейфуючи у верхніх шарах океану. Далі дані об'єднали з даними, отриманими з суден — команді вдалося створити докладний запис щомісячних знімків, що охоплюють понад чотири десятиліття. Уперше це наочно показало, що тепло глибоководних океанічних вод насувається на Антарктиду.

Учені попереджають, що ситуація не просто безпосередньо сприяє таненню шельфових льодовиків, а й зрушує точку дотику льоду з корінною породою — так звану лінію заземлення. Це призводить до ще більшого впливу теплої води на лід і створює "позитивний зворотний зв'язок", який прискорює втрату льоду.

На жаль, дослідники поки не впевнені, що саме змушує глибинні води рухатися в бік Антарктиди. Але припускають, що це може бути поєднання природних коливань і впливу антропогенної зміни клімату, але необхідні додаткові дослідження. Але що б не спричиняло зміщення лінії заземлення, наслідки цієї зміни відчуватимуться по всьому світу. Одним з очевидних наслідків є підвищення рівня моря.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в небезпечній зоні Антарктиди знайдено невідомий раніше острів: його прийняли за брудний айсберг.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися, який насправді вигляд має Антарктида.

Під час написання використовували матеріали Daily Mail.