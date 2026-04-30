Нечто неумолимо нагревает Антарктиду изнутри: уровень океана может подняться на 58 метров (фото)

Новое исследование показывает, что тепло из глубин океана приближается к и без того хрупким шельфовым ледникам — в худшем сценарии уровень океана поднимется на десятки метров.

Исследователи годами твердят о том, что Антарктический щит, защищающий планету от нагревания, уже находится в шатком положении — ледники тают, а уровень океана неумолимо повышается. Однако теперь, результаты нового исследования показывают, что Антарктида буквально тает изнутри, пишет Фокус.

Данные указывают на то, что антарктический лед тает, поскольку тепло из глубин океана приближается к хрупким шельфовым ледникам континента. В ходе многолетнего исследования ученые измеряли движение массы, известной как "циркумполярная глубинная вода" (ЦГВ).

Отметим, что ЦГВ — поток относительно горячей воды обычно находится далеко от ледяных щитов, на глубине около 500 метров. Однако новые данные указывают на то, сильные ветры в Южном океане сегодня медленно, но вероятно тянут ЦВД к поверхности. Хотя температура этих вод составляет всего около 2°C, этого все еще достаточно, чтобы начать ослаблять антарктические шельфовые ледники. Известно, что последние сдерживают внутренние ледяные щиты и ледники Антарктиды, содержащие достаточно пресной воды, чтобы поднять уровень океана на невероятные 58 метров.

По словам ведущего автора исследования, профессора Сары Пурки из Института океанографии Скриппса, в прошлом ледяные щиты Антарктиды были защищены слоем холодной воды, что предотвращало их таяние. Но теперь, похоже, ситуация изменилась: тепло глубоководных слоев океана расширяется и смещается в сторону Антарктиды — климатические модели уже предсказывали это ранее. Но до сих пор не было достаточно данных, чтобы доказать, что это действительно происходит.

Ученые измерили движение массы, называемой "приполярной глубинной водой" Фото: Daily Mail

Проблема заключалась в том, что действительно качественные данные из Южного океана собираются проходящими судами лишь примерно раз в десятилетие. В новой работе ученые попытались решить эту проблему, обратившись к глобальной сети плавучих зондов, которые постоянно собирают данные, дрейфуя в верхних слоях океана. Далее данные объединили с данными, полученными с судов — команде удалось создать подробную запись ежемесячных снимков, охватывающих более четырех десятилетий. Впервые это наглядно показало, что тепло глубоководных океанических вод надвигается на Антарктиду.

Ученые предупреждают, что ситуация не просто напрямую способствует таянию шельфовых ледников, но и сдвигает точку соприкосновения льда с коренной породой — так называемую линию заземления. Это приводит к еще большему воздействию теплой воды на лед и создает "положительную обратную связь", которая ускоряет потерю льда.

Увы, исследователи пока не уверены, что именно заставляет глубинные воды двигаться в сторону Антарктиды. Но предполагают, что это может быть сочетание естественных колебаний и влияния антропогенного изменения климата, но необходимы дополнительные исследования. Но что бы ни вызывало смещение линии заземления, последствия этого изменения будут ощущаться по всему миру. Одним из очевидных последствий является повышение уровня моря.

При написании использовались материалы Daily Mail.