Як уникнути розмокання тосту: дослідники розкрили кулінарний секрет

Багато людей на планеті віддають перевагу сніданку, що складається з тосту і яйця, але вчені дійшли висновку, що більшість, ймовірно, їдять підсушений хліб неправильно.

Тости, змащені маслом, джемом або сиром, є невід'ємною частиною сніданку людей по всьому світу. Але тепер експерт з їжі стверджує, що люди, ймовірно, весь цей час їли тости неправильно — дослідник розкрив секрет, як зробити так, щоб тости залишалися хрусткими, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Глава Tasty UK Хомам Аясо розповів, як уникнути розмокання хліба після підсмажування. За словами експерта, достатньо ставити тост вертикально і дати йому подихати — це має трохи абсурдний вигляд, але логіка правильна.

Відео дня

Річ у тім, що плоский тост затримує пару знизу, а пара робить хліб вологим. Таким чином, поставивши скибочку хліба вертикально, ви дасте змогу повітрю проникнути з обох боків, а скоринка залишиться хрусткою.

Однак, за словами експерта, не всі тости однакові. Наприклад, білому хлібу справді необхідно більше, бо він утримує більше вологи і розмокає неймовірно швидко. З іншого боку, хліб на заквасці від природи щільніший, а тому може зберігати свою структуру без будь-яких зусиль.

Експерт попереджає, що метод вертикального стояння тосту необхідний лише в тому разі, якщо ви хочете, щоб скибочка хліба охолола. Простими словами, якщо ви любите тости з білого хліба і хочете, щоб вони охололи, але залишилися хрусткими — поставте їх вертикально. Якщо ви їсте тости гарячими — просто намажте їх маслом.

До слова, вчені провели ще одне цікаве дослідження, яке показало, що останнім часом особливої популярності набула ароматизована олія. Фаворитами серед солоних є: олія з травами і часником, а також олія з копченою паприкою. Серед солодких найбільшою популярністю користується олія з шоколадом, корицею та кавою.

Дослідники вважають, що зростаюча популярність вершкового масла останніми роками пов'язана з його впізнаваністю і ностальгією — чи то звичайне, чи то солоне, чи то солодке, чи то ароматизоване.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені поставили крапку в давній суперечці: рослинне масло проти вершкового.

Раніше Фокус писав про перше у світі масло з повітря: Білл Гейтс розповів, яке воно на смак

Під час написання використовували матеріали Tasty UK, The New York Times, Daily Mail.