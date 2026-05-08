Как избежать размокания тоста: исследователи раскрыли кулинарный секрет

Многие люди на планете отдают предпочтение завтраку, состоящему из тоста и яйца, но ученые пришли к выводу, что большинство, вероятно, едят подсушенный хлеб неправильно.

Тосты, смазанные маслом, джемом или сыром, являются неотъемлемой частью завтрака людей по всему миру. Но теперь эксперт по еде утверждает, что люди, вероятно, все это время ели тосты неправильно — исследователь раскрыл секрет, как сделать так, чтобы тосты оставались хрустящими, пишет Фокус.

Глава Tasty UK Хомам Аясо рассказал, как избежать размокания хлеба после поджаривания. По словам эксперта, достаточно ставить тост вертикально и дать ему подышать — это выглядит немного абсурдно, но логика верна.

Дело в том, что плоский тост задерживает пар снизу, а пар делает хлеб влажным. Таким образом, поставив ломтик хлеба вертикально, вы позволите воздуху проникнуть с обеих сторон, а корочка останется хрустящей.

Однако, по словам эксперта, не все тосты одинаковы. Например, белому хлебу действительно необходимо больше, так как он удерживает больше влаги и размокает невероятно быстро. С другой стороны, хлеб на закваске от природы плотнее, а потому может сохранять свою структуру без каких-либо усилий.

Эксперт предупреждает, что метод вертикального стояния тоста необходим лишь в том случае, если вы хотите, чтобы ломтик хлеба остыл. Простыми словами, если вы любите тосты из белого хлеба и хотите, чтобы они остыли, но остались хрустящими — поставьте их вертикально. Если вы едите тосты горячими — просто намажьте их маслом.

К слову, ученые провели еще одно любопытное исследование, которое показало, что в последнее время особую популярность приобрело ароматизированное масло. Фаворитами среди соленых являются: масло с травами и чесноком, а также масло с копченной паприкой. Среди сладких наибольшей популярностью пользуется масло с шоколадом, корицей и кофе.

Исследователи считают, что возросшая популярность сливочного масла в последние годы связана с его узнаваемостью и ностальгией — будь то обычное, соленое, сладкое или ароматизированное.

При написании использовались материалы Tasty UK, The New York Times, Daily Mail.