У Сахарі знайдено сотні дивних масових поховань: що вони роблять посеред пустелі (фото)

Роками вчені проводили супутникове дистанційне зондування великих пустельних ландшафтів Східного Судану.

У масштабному дослідженні вчені використовували супутникові аерофотознімки для систематичного і копіткого пошуку археологічних об'єктів у пустелі Атбай у Східному Судані, невеликій частині набагато більшої Сахари, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідження було проведене під керівництвом археологів з Університету Маккуорі, французького дослідницького підрозділу HiSoMA і Польської академії наук і мало на меті розповісти історію цього пустельного регіону між Нілом і Червоним морем, без розкопок.

Відео дня

Увагу команди привернула одна загадкова археологічна особливість: науковці постійно знаходили великі круглі масові поховання, заповнені кістками людей і тварин, часто ретельно розташованими навколо ключової фігури в центрі.

Ці поховання-огорожі, ймовірно, були зведені в четвертому і третьому тисячоліттях до нашої ери і мають велику круглу стіну. Деякі зі споруд досягають 80 метрів у діаметрі, а всередині були виявлені останки людей, корів, овець і кіз. Загалом учені виявили 260 раніше невідомих похоронних споруд на схід від річки Ніл, на території майже 1000 км пустелі.

Автори зазначають, що ці великі круглі похоронні монументи вже відомі за кількома розкопаними прикладами в єгипетській і суданській пустелях, проте тривалий час такі поховання ставили вчених у глухий кут. Те, що колись здавалося поодинокими прикладами, тепер вимальовується як стійка закономірність. Це свідчить про загальну кочову культуру, що простягається великою пустельною територією.

Більшість із цих поховань розташовані в межах кордонів сучасного Судану, на схилах пагорбів Червоного моря. На жаль, одних супутникових знімків недостатньо, щоб розповісти всю історію цих будівельників поховальних споруд.

Учені виявили сотні місць поховань в огороджених територіях по всьому Східному Судану Фото: Google Earth

Команда провела радіовуглецевий аналіз і вивчила кераміку з кількох монументів, дані вказують, що ці люди жили приблизно в 4000-3000 роках до нашої ери, незадовго до того, як єгиптяни утворили територіальне царство, відоме нам як фараонський Єгипет.

Але ці кочівники, які займалися "похоронними спорудами", мали мало спільного з міськими і землеробськими єгиптянами. По суті, живучи в пустелі і розводячи стада, ці люди були справжніми кочівниками Сахари.

У деяких археологічних пам'ятках були виявлені "вторинні" поховання, розташовані навколо "первинного" поховання людини в центрі. Вчені вважають, що могила могла належати місцевому вождю або іншому важливому члену громади.

Питання про те, коли кочівники Сахари стали менш егалітарними, десятиліттями мучить археологів, але більшість сходяться на думці, що приблизно в цей час, у четвертому тисячолітті до нашої ери, виник особливий "елітний" клас.

Зазначимо, що досі ніхто не знає, що сталося з цими людьми. Вважається, що їхнє життя змінилося в той час, коли колись зелена Сахара почала висихати. На це вказує те, що більшість поховань розташовані поблизу місць, які в минулому вважалися сприятливими для водопою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який вигляд Сахара мала тисячі років тому: вчені зазирнули в минуле завдяки новому озеру в Африці.

Раніше Фокус писав про те, що дослідники виявили невідому популяцію людей у Сахарі: вони були ізольовані 7000 років.

Під час написання використовували матеріали The Conversation, African Archaeological Review, Science Alert.