В Сахаре найдены сотни странных массовых захоронений: что они делают посреди пустыни (фото)

Годами ученые проводили спутниковое дистанционное зондирование обширных пустынных ландшафтов Восточного Судана.

В масштабном исследовании ученые использовали спутниковые аэрофотоснимки для систематического и кропотливого поиска археологических объектов в пустыне Атбай в Восточном Судане, небольшой части гораздо большей Сахары, пишет Фокус.

Исследование было проведено под руководством археологов из Университета Маккуори, французского исследовательского подразделения HiSoMA и Польской академии наук и стремилось рассказать историю этого пустынного региона между Нилом Красным морем, без раскопок.

Внимание команды привлекла одна загадочная археологическая особенность: ученые постоянно находили большие круглые массовые захоронения, заполненные костями людей и животных, часто тщательно расположенными вокруг ключевой фигуры в центре.

Эти захоронения-ограды, вероятно, были возведены в четвертом и третьем тысячелетиях до нашей эры и имеют большую круглую стену. Некоторые из сооружений достигают 80 метров в диаметре, а внутри были обнаружены останки людей, коров, овец и коз. В общей сложности ученые обнаружили 260 ранее неизвестных погребальных сооружений к востоку от реки Нил, на территории почти 1000 км пустыни.

Авторы отмечают, что эти большие круглые погребальные монументы уже известны по нескольким раскопанным примерам в египетской и суданской пустынях, однако долгое время подобные захоронения ставили ученых в тупик. То, что когда-то казалось единичными примерами, теперь вырисовывается как устойчивая закономерность. Это говорит об общей кочевой культуре, простирающейся по обширной пустынной территории.

Большинство из этих захоронений находятся в пределах границ современного Судана, на склонах холмов Красного моря. К сожалению, одних спутниковых снимков недостаточно, чтобы рассказать всю историю этих строителей погребальных сооружений.

Ученые обнаружили сотни мест захоронений в огражденных территориях по всему Восточному Судану Фото: Google Earth

Команда провела радиоуглеродный анализ и изучила керамику из нескольких монументов, данные указывают, что эти люди жили примерно в 4000–3000 годах до нашей эры, незадолго до того, как египтяне образовали территориальное царство, известное нам как фараонский Египет.

Но эти кочевники, занимавшиеся "погребальными сооружениями", имели мало общего с городскими и земледельческими египтянами. По сути, живя в пустыне и разводя стада, эти люди были настоящими кочевниками Сахары.

В некоторых археологических памятниках были обнаружены "вторичные" захоронения, расположенные вокруг "первичного" захоронения человека в центре. Ученые полагают, что могила могла принадлежать местному вождю или другому важному члену общины.

Вопрос о том, когда кочевники Сахары стали менее эгалитарными, десятилетиями мучает археологов, но большинство сходятся во мнении, что примерно в это время, в четвертом тысячелетии до нашей эры, возник особый "элитный" класс.

Отметим, что до сих пор никто не знает, что случилось с этими людьми. Считается, что их жизнь изменилась в то время, когда некогда зеленая Сахара начала высыхать. На это указывает то, что большинство захоронений расположены вблизи мест, которые в прошлом считались благоприятными для водопоя.

При написании использовались материалы The Conversation, African Archaeological Review, Science Alert.