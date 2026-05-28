Змінювали "простирадла" частіше сучасних людей: як стародавні люди застеляли свої ліжка

Знайдена в культовій печері трава віком 200 000 років розкрила таємницю того, як наші давні предки застеляли свої ліжка.

Дослідження британських учених, проведене 2022 року, показало, що люди недостатньо часто міняють простирадла у своїх ліжках. Наприклад, майже половина самотніх чоловіків, як виявилося, залишають простирадла на своїх ліжках невипраними до чотирьох місяців. Водночас нове дослідження показує, що наші давні предки, ймовірно, були більш охайними і частіше міняли "простирадла" на своїх ліжках, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Згідно з новими дослідженнями, стародавні мисливці-збирачі в Південній Африці часто спалювали використану постільну білизну і замінювали її свіжим килимком із трави. Вчені вважають, що це свідчить про важливість, якої наші предки надавали застелянню своїх ліжок.

Відео дня

Докази цієї бездоганної гігієни були отримані вченими з культового місця — печери Бордер, яка безперервно була заселена людьми в період з 220 000 до 43 000 років тому. У результаті печера задокументувала культурну еволюцію ранніх Homo sapiens, надаючи інформацію про появу так званої "сучасної поведінки", що включає в себе розвиток символічних практик.

З іншого боку дослідження показує, що облаштування спальних місць почалося задовго до того, як наш вид став по-справжньому сучасним. Загалом команда вивчила шість різних стародавніх добре збережених шарів — їхній вік варіюється від 161 000 до 43 000 років, хоча деякі шари датуються 200 000 років тому.

За словами вчених, у більшості випадків ці шари були створені з трав підродини Panicoideae, що містить у собі численні сучасні культури, наприклад:

кукурудза;

просо;

цукрова тростина;

у деяких шарах — осоки.

Крім того, у стародавніх спальних поверхнях також було виявлено глину, хоча вчені досі не знають, чи використовували її для будівництва шарів, чи вона з'явилася пізніше внаслідок вивітрювання корінної породи. Але що найцікавіше, всі шари були побудовані на шарі попелу, і багато хто з них демонструє ознаки шаруватості, коли шари багаторазово випалювали, а потім наново збирали поверх обвуглених або висохлих залишків попереднього шару.

Дані вказують на те, що мешканці печери Бордер регулярно укладали спальні місця на перероблених відкладеннях попелу як навмисну стратегію. Простими словами, протягом майже 200 000 років доісторичні мешканці печери дотримувалися регулярного розпорядку: застеляли свої ліжка, спалюючи і перебудовуючи їх.

Той факт, що ця практика виникла задовго до перших свідчень символічної поведінки, вказує на те, що потреба підтримувати лад у спальні існувала впродовж усього переходу наших предків до становлення сучасними людьми.

Утім, багато чого все ще залишається незрозумілим. Наприклад, невідомо, чому стародавні люди неодноразово змітали і укладали попіл під нові спальні місця, але вчені вважають, що це, ймовірно, могло відлякувати комах. Однак, незалежно від мети використання попелу, збереження такої поведінки протягом такого тривалого періоду свідчить, що доісторичні люди активно облаштовували свої спальні місця за допомогою вогню.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що застеляти ліжко вранці — шкідлива звичка: вчені пояснили, чим це загрожує людині.

Раніше Фокус писав про новий тренд — вивішувати ковдри на мороз: чи дійсно це може поліпшити якість сну.

Під час написання використано матеріали Journal of Archaeological Science, IFLScience.