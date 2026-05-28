Меняли "простыни" чаще современных людей: как древние люди застилали свои постели

Найденная в культовой пещере трава возрастом 200 000 лет раскрыла тайну того, как наши древние предки застилали свои постели.

Исследование британских ученых, проведенное в 2022 году, показало, что люди недостаточно часто меняют простыни в своих постелях. Например, почти половина одиноких мужчин, как оказалось, оставляют простыни на своих постелях нестираными до четырех месяцев. В то же время новое исследование показывает, что наши древние предки, вероятно, были более чистоплотными и чаще меняя "простыни" на своих постелях, пишет Фокус.

Согласно новым исследованиям, древние охотники-собиратели в Южной Африке часто сжигали использованное постельное белье и заменяли его свежим ковриком из травы. Ученые считают, что это свидетельствует о важности, которую наши предки придавали застиланию своих постелей.

Доказательства этой безупречной гигиены были получены учеными из культового места — пещеры Бордер, которая непрерывно была заселена людьми в период с 220 000 до 43 000 лет назад. В результате пещера задокументировала культурную эволюцию ранних Homo sapiens, предоставляя информацию о появлении так называемого "современного поведения", включающего в себя развитие символических практик.

С другой стороны исследование показывает, что обустройство спальных мест началось задолго до того, как наш вид стал по-настоящему современным. В общей сложности команда изучила шесть различных древних хорошо сохранившихся слоев — их возраст варьируется от 161 000 до 43 000 лет, хотя некоторые слои датируются 200 000 лет назад.

По словам ученых, в большинстве случаев эти слои были созданы из трав подсемейства Panicoideae, которое включает в себя многочисленные современные культуры, например:

кукуруза;

просо;

сахарный тростник;

в некоторых слоях — осоки.

Кроме того, в древних спальных поверхностях также была обнаружена глина, хотя ученые до сих пор не знают, использовалась ли она для строительства слоев или появилась позже в результате выветривания коренной породы. Но что наиболее примечательно, все слои были построены на слое пепла, и многие из них демонстрируют признаки слоистости, когда слои многократно обжигались, а затем заново собирались поверх обугленных или высохших остатков предыдущего слоя.

Данные указывают на то, что обитатели пещеры Бордер регулярно укладывали спальные места на переработанных отложениях пепла в качестве преднамеренной стратегии. Простыми словами, в течение почти 200 000 лет доисторические обитатели пещеры придерживались регулярного распорядка: застилали свои постели, сжигая и перестраивая их.

Тот факт, что эта практика возникла задолго до первых свидетельств символического поведения, указывает на то, что необходимость поддерживать порядок в спальне существовала в течение всего перехода наших предков к становлению современными людьми.

Впрочем, многое все еще остается непонятным. Например, неизвестно, почему древние люди неоднократно сметали и укладывали пепел под новые спальные места, но ученые полагают, что это, вероятно, могло отпугивать насекомых. Однако, независимо от цели использования пепла, сохранение такого поведения на протяжении столь длительного периода показывает, что доисторические люди активно обустраивали свои спальные места с помощью огня.

При написании использовались материалы Journal of Archaeological Science, IFLScience.